Этими вещами пользовались Радзивиллы. Вот где хранятся антикварные ценности

350 километров от столицы – и вы в самом сердце Полесья. В Столин следует приехать, чтобы прогуляться среди колоритных домиков и насладиться красотой парка «Маньковичи», а еще попробовать хрустящих огурчиков, ароматной клюквы и слепить горшочек на счастье с местными гончарами. Зимний тур в программе «Путевка BY».

Обязательно загляните в парке в краеведческий музей! От археологии до природы и традиций. В главном зале уместилась история от Раннего Средневековья до начала Великой Отечественной войны. Отдельная глава – культурное наследие Радзивиллов.

Государство в государстве. У Радзивиллов был свой кирпичный завод, конюшни с чистокровными лошадьми, фруктовый сад. Сочный урожай уходил на винокурню, на месте которой сейчас спиртзавод.

Княжеским вином угощались высокие гости из Европы, которые приезжали на охоту. Страстным поклонником трофеев был Николай Кароль Радзивилл. Леса были богаты на дичь. Хроника – лучшее свидетельство. Устраивали с гостями пиры и гордились добычей. Анастасия Макеева, корреспондент:

Здесь у вас прямо как в антикварной лавке. Вся эта красота тоже принадлежала Радзивиллам?