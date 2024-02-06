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Этими вещами пользовались Радзивиллы. Вот где хранятся антикварные ценности

06 февраля 2024 10:26
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350 километров от столицы – и вы в самом сердце Полесья. В Столин следует приехать, чтобы прогуляться среди колоритных домиков и насладиться красотой парка «Маньковичи», а еще попробовать хрустящих огурчиков, ароматной клюквы и слепить горшочек на счастье с местными гончарами. Зимний тур в программе «Путевка BY».

Этими вещами пользовались Радзивиллы. Вот где хранятся антикварные ценности-1

Обязательно загляните в парке в краеведческий музей! От археологии до природы и традиций. В главном зале уместилась история от Раннего Средневековья до начала Великой Отечественной войны. Отдельная глава – культурное наследие Радзивиллов.

Этими вещами пользовались Радзивиллы. Вот где хранятся антикварные ценности-4

Государство в государстве. У Радзивиллов был свой кирпичный завод, конюшни с чистокровными лошадьми, фруктовый сад. Сочный урожай уходил на винокурню, на месте которой сейчас спиртзавод.

Этими вещами пользовались Радзивиллы. Вот где хранятся антикварные ценности-7

Княжеским вином угощались высокие гости из Европы, которые приезжали на охоту. Страстным поклонником трофеев был Николай Кароль Радзивилл. Леса были богаты на дичь. Хроника – лучшее свидетельство. Устраивали с гостями пиры и гордились добычей.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Здесь у вас прямо как в антикварной лавке. Вся эта красота тоже принадлежала Радзивиллам?

Этими вещами пользовались Радзивиллы. Вот где хранятся антикварные ценности-10

Денис Чирец, младший научный сотрудник Столинского районного краеведческого музея:
Да, это все оригинальные радзивилловские вещи, которыми они пользовались. Очень дорогие, несут культурно-историческую ценность. На столе представлены надкаминные часы с бюстом Адама Мицкевича. Также нож из слоновой кости. Он использовался, чтобы распечатывать письменные конверты. Мужской портсигар, также женская пудреница. В годы Первой и Второй мировой многие вещи банально люди украли и вывезли в неизвестном направлении. Это лишь малая часть от того, что было.

Этими вещами пользовались Радзивиллы. Вот где хранятся антикварные ценности-13

Благодаря фотолетописи Михаила Зубея можно окунуться в межвоенное время. На голубом фоне – хроника уездного центра Столина, на сером – Давид-Городок. Фотограф мастерски запечатлел жизнь своих земляков полешуков. И сегодня это ценнейший документ для потомков.

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# Музеи # общество # Анастасия Макеева

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