Между домом раввина и Белой синагогой есть подземный ход! И это место в Беларуси
350 километров от столицы – и вы в самом сердце Полесья. В Столин следует приехать, чтобы прогуляться среди колоритных домиков и насладиться красотой парка «Маньковичи», а еще попробовать хрустящих огурчиков, ароматной клюквы и слепить горшочек на счастье с местными гончарами. Зимний тур в программе «Путевка BY».
Издавна это было еврейское местечко, поэтому ремесла и торговля процветали. Все это оставило след в архитектуре. В центре сохранились остатки Белой каменной синагоги. Она была построена в конце XVIII века в стиле барокко. Здесь проходили богослужения и обучали детей. Рядом находился дом раввина, где проживала его семья. Кстати, между ними есть подземный ход!
Денис Чирец, младший научный сотрудник Столинского районного краеведческого музея:
В годы Великой Отечественной войны от синагоги остались лишь руины. На части площади было гетто. Самые страшные события пришлись на 11 и 12 сентября 1942 года, когда поступил приказ о ликвидации Столинского гетто. 8 тысяч человек буквально за два дня были расстреляны в урочище Стасино недалеко от Столина. Котлован, в котором расстреливали евреев, – это бывший недостроенный аэродром. Послужил огромной братской могилой для узников еврейского гетто Столина.
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