«Это останется тайной». Что необычного в местном Стоунхендже парка «Маньковичи»?
350 километров от столицы – и вы в самом сердце Полесья. В Столин следует приехать, чтобы прогуляться среди колоритных домиков и насладиться красотой парка «Маньковичи», а еще попробовать хрустящих огурчиков, ароматной клюквы и слепить горшочек на счастье с местными гончарами. Зимний тур в программе «Путевка BY».
Парк «Маньковичи» вдохновляет в любое время года. Зимой становится резиденцией Деда Мороза и его свиты. А еще здесь есть местный Стоунхендж. Эти камни нашли в 2007-м на пересечении улиц Брестской и Дзержинского.
Когда проводили работы по ремонту труб, на глубине более трех метров вскрыли валуны. По одной из версий, они были фундаментом старинного костела. По другой – надгробными плитами кладбища при храме.
Денис Чирец, младший научный сотрудник Столинского районного краеведческого музея:
На некоторых из них изображены христианские кресты, так называемый Голгофский крест, то есть крест, на котором был распят Иисус Христос. Здесь есть и интересные греческие символы, символы на иврите. Отсюда еще больше вопросов.
– Это останется тайной.
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