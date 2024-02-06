«Это останется тайной». Что необычного в местном Стоунхендже парка «Маньковичи»?

350 километров от столицы – и вы в самом сердце Полесья. В Столин следует приехать, чтобы прогуляться среди колоритных домиков и насладиться красотой парка «Маньковичи», а еще попробовать хрустящих огурчиков, ароматной клюквы и слепить горшочек на счастье с местными гончарами. Зимний тур в программе «Путевка BY».

Парк «Маньковичи» вдохновляет в любое время года. Зимой становится резиденцией Деда Мороза и его свиты. А еще здесь есть местный Стоунхендж. Эти камни нашли в 2007-м на пересечении улиц Брестской и Дзержинского.