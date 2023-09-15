«Методы социальной инженерии». Какие алгоритмы используют киберпреступники?

Лишилась пенсии после звонка – такие новости все чаще будоражат и пугают общественность. А мошенники придумывают новые способы и схемы, как подобраться к кошелькам белорусов. Если раньше они представлялись некими сотрудниками банка, то сейчас – правоохранительных органов. За последние пять лет количество киберпреступлений в Беларуси выросло в десять раз. О том, как защитить свое личное виртуальное пространство, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алексей Новаш, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Мошенники пользуются в настоящее время ситуацией. Почему это происходит? Методы социальной инженерии. Это психологическое воздействие на сознание граждан, когда они нажимают на определенные болевые точки. Одно из самых сильных чувств у человека – это чувство страха. Когда ему говорят о том, что у него пропадают его средства либо с родственником происходит какая-то беда. Причем все разговоры происходят в достаточно быстрых темпах, не давая человеку опомниться, осознать, что происходит. Понятно, что на первый план у него выходит эмоция. Не логическое какое-то мышление, а эмоция. На эмоциях, помноженных на нынешние темпы жизни, когда мы одновременно решаем массу различных задач, и у нас нет просто времени на то, чтобы обдумать, обсудить – этим они и пользуются. Поэтому, нажимая, на эти болевые точки, находя так называемые крючки соприкосновения с потенциальной жертвой, получается совершать подобного рода хищения.

Соответственным образом меняют свои подходы, определенные предлоги, под которыми общаются с людьми. Потому что сами способы, как правило, одинаковы – либо это звонок, либо какая-то ссылка. Нужно только найти предлог, под которым человека вывести на этот разговор либо на эту ссылку. Соответственно, аппетиты растут, отсюда и появляются эти получения кредитных каких-то ресурсов, закладывание своего недвижимого имущества, какого-то имущества, которое можно сдать в тот же ломбард, где-то заложить. Для того, чтобы одновременно у жертвы, которая попалась на этот крючок, жертвы фишинга так называемого – она располагала большей суммой. Увидели на счете: какая-то определенная – ноль или какая-то копейка. Они вроде бы потратили столько времени своего на то, чтобы поговорить, настроить какой-то психологистический контакт, а в результате там ноль.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Расстроились, они же тоже работали.