С использованием сайтов знакомств. Какие киберпреступления часто остаются безнаказанными?

Лишилась пенсии после звонка – такие новости все чаще будоражат и пугают общественность. А мошенники придумывают новые способы и схемы, как подобраться к кошелькам белорусов. Если раньше они представлялись некими сотрудниками банка, то сейчас – правоохранительных органов. За последние пять лет количество киберпреступлений в Беларуси выросло в десять раз. О том, как защитить свое личное виртуальное пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Много таких историй, это вообще популярная схема, как выманивают деньги эти мужчины [брачные аферисты – прим. ред.] у наших белорусок?

Алексей Новаш, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Я вам скажу так: такие пикантные ситуации имеют достаточно высокую степень латентности, скрытости. То есть так же как и многие киберпреступления, кибермошенничества. Потому что люди не совсем хотят признавать то, что их все-таки обманули. Поэтому сказать, например, много их или мало – они существуют. На самом деле, если брать в общем по структуре, конечно, тех преступлений, которые регистрируются – их не так много. Потому что основная часть таких преступлений, подавляющее большинство – это все-таки связанное с вишингом, звонки эти. Либо фишинг, то есть направление по ссылкам. Здесь уже идет обычное общение человеческое. Не все жертвы, большинство просто об этом не сообщает. Точно так же как большинство не сообщает, не заявляет о преступлениях, которые совершатся с использованием тех же сайтов знакомств. Потому что понятно, что по определенным причинам кто-то не хочет рассказывать о том, что где-то он там искал какие-то связи на стороне либо хотел получить какое-то определенное развлечение. Здесь мы должны говорить, наверное, в большей степени опять же о том, почему это происходит. Это происходит, потому что тут те же точки соприкосновения, тот же триггер ищется, какая-то бытовая, жизненная неустроенность. Кто-то хочет найти и почувствовать себя нужным, кто-то хочет почувствовать себя любимым, поэтому на это ведутся. Как правило, такие так называемые альфонсы берутся с восточной стороны. Они красивые фотографии показывают, рассказывают красивый рассказ.