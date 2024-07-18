Как помочь тонущему человеку? Рассказала представитель МЧС

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС: Если вы понимаете, что вы начали тонуть, самое главное – это исключить панику. Это достаточно сложно, конечно, сделать. Но так вы будете тратить свои силы на то, что вы паникуете. Надо постараться максимально успокоиться, разбросить широко руки и ноги, стараться дышать не полной грудью, чтобы оставался запас воздуха в легких, и потихоньку пробираться к берегу.

Если вы стали очевидцем, что кто-то тонет, то здесь первое, что необходимо сделать, это просто должно на автомате у вас сработать, вызвать спасателей по телефону 101 или 112. Затем, если вы уверены в своих силах, подчеркнем это, уверены, то есть вы знаете, что вы очень хорошо плаваете, попытаться человеку помочь. Не забывайте о том, что у любого тонущего человека срабатывает инстинкт самосохранения. Вероятнее всего, он будет стараться утянуть вас на дно. Поэтому подплывать к такому человеку необходимо из-за спины для того, чтобы исключить вероятность вашего захвата, и попытаться его успокоить, помочь добраться к берегу. Очень важно еще не забывать о том, что если человек вдруг потерял сознание и вы находитесь в такой ситуации, то органы дыхания рот, нос должны находиться над поверхностью воды.