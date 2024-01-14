Прямой эфир

В ночь на старый Новый год в Большом театре состоялся пышный бал

14 января 2024 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Это событие происходит только в старый Новый год. Полонез, вальс и полька – традиционный пышный бал отгремел в Большом театре страны. 15-й по счету собрал более сотни пар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все действо разворачивалось в фойе. Галантные кавалеры и их дамы чинно прошли в полонезе, завораживающе кружились в вальсах и «зажгли» публику под легендарную польку. Все пары к этому танцевальному батлу готовились около двух месяцев.

В ночь на старый Новый год в Большом театре состоялся пышный бал-1

Юлия Дятко, балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженная артистка Беларуси:
Репетиций в этом году было немного меньше, чем обычно. Каждый год что-то новое, каждый год он не повторяется, но костяк остается, программа та же.

В ночь на старый Новый год в Большом театре состоялся пышный бал-4

Виталий Дубовик, дирижер Большого театра оперы и балета Беларуси:
Для нас это очередной повод встретиться с публикой, подарить им волшебную атмосферу, настроение и заряд бодрости на целый год.

В ночь на старый Новый год в Большом театре состоялся пышный бал-7

Академические подмостки гости театра делили со звездами Большого. Звезды сцены пели буквально на расстоянии вытянутой руки. Большой театр, словно машина времени, перенес своих гостей в прошлое. Полностью погрузиться в необыкновенную атмосферу бала помогали тематические фотозоны. Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классах по танцам от солистов балета.

В ночь на старый Новый год в Большом театре состоялся пышный бал-10

Игорь Филатов, участник бала:
Бал для нас – это маленькая жизнь, как поется в песне. Очень приятно, что в Большом театре оперы и балета новогодний бал и концерт новогодний на старый Новый год. Это хорошая традиция. Дай бог, чтобы эта традиция продолжалась.

Ирина Молчан, участница бала:
Общение, эмоции, новые друзья. Вообще, атмосфера в театре замечательная. Замечательная группа, которая готовит нас. На репетициях просто невероятная атмосфера!

В ночь на старый Новый год в Большом театре состоялся пышный бал-13

Олег Молчан, участник бала:
Волнение, эмоции. Хоть и пятый раз, но как будто первый раз в первый класс. Очень волнительно!

В ночь на старый Новый год в Большом театре состоялся пышный бал-16

Нынешний – 15-й по счету – бал особенный. Не обошелся он без сюрпризов. Именно перед этой публикой дебютировал в качестве дирижера Большого театра Виталий Дубовик. Ну а чтобы не пропустить возможность прочувствовать атмосферу творчества и праздника, участники бала позаботились заранее. Чтобы попасть на него, билет нужно было купить за полгода.

# Бал # общество # Юлия Дятко # Виталий Дубовик

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь примет участие в 40 выставках за рубежом в 2024 году – в каких странах развернутся экспозиции?
14 января 2024 07:43

Беларусь примет участие в 40 выставках за рубежом в 2024 году – в каких странах развернутся экспозиции?

Лукашенко поздравил коллектив 1-го военного госпиталя органов погранслужбы с 30-летием со дня образования
14 января 2024 07:31

Лукашенко поздравил коллектив 1-го военного госпиталя органов погранслужбы с 30-летием со дня образования

Пустовой: Президент в борьбе за национальную самоидентичность дал новое определение – «культурный суверенитет»
13 января 2024 18:35

Пустовой: Президент в борьбе за национальную самоидентичность дал новое определение – «культурный суверенитет»