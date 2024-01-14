В ночь на старый Новый год в Большом театре состоялся пышный бал

Новости Беларуси. Это событие происходит только в старый Новый год. Полонез, вальс и полька – традиционный пышный бал отгремел в Большом театре страны. 15-й по счету собрал более сотни пар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все действо разворачивалось в фойе. Галантные кавалеры и их дамы чинно прошли в полонезе, завораживающе кружились в вальсах и «зажгли» публику под легендарную польку. Все пары к этому танцевальному батлу готовились около двух месяцев.

Юлия Дятко, балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженная артистка Беларуси:

Репетиций в этом году было немного меньше, чем обычно. Каждый год что-то новое, каждый год он не повторяется, но костяк остается, программа та же.

Виталий Дубовик, дирижер Большого театра оперы и балета Беларуси:

Для нас это очередной повод встретиться с публикой, подарить им волшебную атмосферу, настроение и заряд бодрости на целый год.

Академические подмостки гости театра делили со звездами Большого. Звезды сцены пели буквально на расстоянии вытянутой руки. Большой театр, словно машина времени, перенес своих гостей в прошлое. Полностью погрузиться в необыкновенную атмосферу бала помогали тематические фотозоны. Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классах по танцам от солистов балета.

Игорь Филатов, участник бала:

Бал для нас – это маленькая жизнь, как поется в песне. Очень приятно, что в Большом театре оперы и балета новогодний бал и концерт новогодний на старый Новый год. Это хорошая традиция. Дай бог, чтобы эта традиция продолжалась. Ирина Молчан, участница бала:

Общение, эмоции, новые друзья. Вообще, атмосфера в театре замечательная. Замечательная группа, которая готовит нас. На репетициях просто невероятная атмосфера!

Олег Молчан, участник бала:

Волнение, эмоции. Хоть и пятый раз, но как будто первый раз в первый класс. Очень волнительно!