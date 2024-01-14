Лукашенко поздравил коллектив 1-го военного госпиталя органов погранслужбы с 30-летием со дня образования

1-й военный госпиталь органов пограничной службы сегодня, 14 января, отмечает 30-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Базируется он в Поставах, но благодаря передвижным медицинским комплексам на помощь высококлассных специалистов могут рассчитывать пограничники и их семьи, где бы они ни несли службу.

Что касается непосредственно медицинского учреждения, оно оснащено самым современным оборудованием. 13 лечебно-диагностических отделений, аптека и санитарно-эпидемический отряд – все это 1-й военный госпиталь органов пограничной службы.