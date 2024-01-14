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Лукашенко поздравил коллектив 1-го военного госпиталя органов погранслужбы с 30-летием со дня образования

14 января 2024 07:31
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1-й военный госпиталь органов пограничной службы сегодня, 14 января, отмечает 30-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Базируется он в Поставах, но благодаря передвижным медицинским комплексам на помощь высококлассных специалистов могут рассчитывать пограничники и их семьи, где бы они ни несли службу.

Что касается непосредственно медицинского учреждения, оно оснащено самым современным оборудованием. 13 лечебно-диагностических отделений, аптека и санитарно-эпидемический отряд – все это 1-й военный госпиталь органов пограничной службы.

По случаю 30-летия его образования командование, личный состав поздравил Президент Беларуси.

Лукашенко поздравил коллектив 1-го военного госпиталя органов погранслужбы с 30-летием со дня образования-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Постоянная забота руководства и персонала об уровне оснащенности современным диагностическим оборудованием и повышении квалификации специалистов сделали госпиталь органов пограничной службы одним из ведущих военных лечебно-профилактических учреждений нашей страны.

За всеми успехами и достижениями стоит огромный труд, высокий профессионализм, чуткость, патриотизм и самоотверженность, основанные на личной ответственности каждого из сотрудников. Убежден, что коллектив госпиталя и впредь будет качественно и эффективно решать задачи медицинского обеспечения органов пограничной службы.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко

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