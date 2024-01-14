Беларусь примет участие в 40 выставках за рубежом в 2024 году – в каких странах развернутся экспозиции?

Белорусские предприятия примут участие в 40 выставках за рубежом в 2024 году. Основной упор делается на страны постсоветского пространства. Это традиционный рынок для наших товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большие надежды возлагаются на Ближний Восток. А вот ключевым узлом реэкспорта пищевой продукции в регионе Персидского залива являются Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому отечественные производители не пропустят ключевые специализированные выставочные мероприятия в ОАЭ. Наша экспозиция также развернется в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и Иордании.