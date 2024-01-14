Белорусские предприятия примут участие в 40 выставках за рубежом в 2024 году. Основной упор делается на страны постсоветского пространства. Это традиционный рынок для наших товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские предприятия примут участие в 40 выставках за рубежом в 2024 году. Основной упор делается на страны постсоветского пространства. Это традиционный рынок для наших товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большие надежды возлагаются на Ближний Восток. А вот ключевым узлом реэкспорта пищевой продукции в регионе Персидского залива являются Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому отечественные производители не пропустят ключевые специализированные выставочные мероприятия в ОАЭ. Наша экспозиция также развернется в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и Иордании.
Что касается Азиатского региона, то ключевым событием станет участие в 7-й Китайской международной выставке импорта. Экспозиции Made in Belarus будут организованы в Сингапуре, Малайзии, Корее и Вьетнаме. Такая широкая география наших интересов по контуру дальней дуги фактически на просторах от Тихого до Атлантического океанов выстраивается не случайно. Ее обозначил глава государства, совершив ряд зарубежных визитов в декабре 2023-го именно в страны этого перспективного для нас региона.