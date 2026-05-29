Новости по тегу #Светлана Бондарева

«Несмотря на сокращенную продолжительность рабочей недели, заработная плата сохраняется за ребенком в размере той заработной платы, которая установлена штатным расписанием и тарификационными требованиями работника».
«Достаточно упрощена система получения дотаций. Написать заявление по месту работы либо в определенный центр. Вся информация есть на сайте».
«У нас есть методические рекомендации утвержденные, которые мы используем в работе. Но для нас еще главное – это воспитание ребенка».
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