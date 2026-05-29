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Новости по тегу #Светлана Бондарева

Сколько подростки могут заработать на летних каникулах? Узнали у депутата Мингорсовета
29 мая 2026 14:48

Сколько подростки могут заработать на летних каникулах? Узнали у депутата Мингорсовета

Как получить дотацию на путевку для ребенка в летний лагерь – узнали в Мингорсовете
29 мая 2026 14:32

Как получить дотацию на путевку для ребенка в летний лагерь – узнали в Мингорсовете

Как составляется программа для детских школьных лагерей? Депутат рассказала, на что обращают внимание
06 июня 2025 15:05

Как составляется программа для детских школьных лагерей? Депутат рассказала, на что обращают внимание

Насколько оправдана система профильных классов и как готовятся к выпускным 2024? Разговор с депутатом
17 мая 2024 14:38

Насколько оправдана система профильных классов и как готовятся к выпускным 2024? Разговор с депутатом

«Стартовала избирательная кампания». Кто может стать кандидатом в Молодёжный совет при Мингорсовете?
17 мая 2024 14:17

«Стартовала избирательная кампания». Кто может стать кандидатом в Молодёжный совет при Мингорсовете?

Создают инновационные проекты. Как со школьной скамьи готовят будущих инженеров?
17 мая 2024 14:08

Создают инновационные проекты. Как со школьной скамьи готовят будущих инженеров?

«У нас очень много практических наработок». Какие темы обсуждают на Республиканском педсовете в Минске?
23 августа 2021 16:42

«У нас очень много практических наработок». Какие темы обсуждают на Республиканском педсовете в Минске?