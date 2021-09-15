Как поджигали дом Гайдукевича и кто ещё мог стать жертвой? Кадры и признания в репортаже «Беспринципный террор» на СТВ
Новости Беларуси. Кто напал на дом Олега Гайдукевича и его семьи? Почему попытка поджога провалилась и кто ещё мог стать жертвой террористов? Белорусские спецслужбы готовы раскрыть сенсационные детали уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специальный репортаж «Беспринципный террор» смотрите 15 сентября в эфире телеканала СТВ.
Кто решил свести счеты с депутатом белорусского парламента?
Если бы загорелось, не было бы ни дома, ни людей.
И кем организована террористическая атака?
Под видом рыбалки поехать туда, в Семково.
Первый я поджог, кинул, она загорелась.
На что готовы фанатики перемен ради хайпа и грязных денег?
Уничтожение имущества вышеперечисленных лиц путем поджога либо их похищение и пытки с целью видеозаписи.
Факты, кадры и признания – в информационном канале СТВ 15 сентября в 19:30.