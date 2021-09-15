Как поджигали дом Гайдукевича и кто ещё мог стать жертвой? Кадры и признания в репортаже «Беспринципный террор» на СТВ

Новости Беларуси. Кто напал на дом Олега Гайдукевича и его семьи? Почему попытка поджога провалилась и кто ещё мог стать жертвой террористов? Белорусские спецслужбы готовы раскрыть сенсационные детали уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальный репортаж «Беспринципный террор» смотрите 15 сентября в эфире телеканала СТВ.

Кто решил свести счеты с депутатом белорусского парламента?

Если бы загорелось, не было бы ни дома, ни людей. И кем организована террористическая атака?

Под видом рыбалки поехать туда, в Семково.

Первый я поджог, кинул, она загорелась. На что готовы фанатики перемен ради хайпа и грязных денег?