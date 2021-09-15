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Как поджигали дом Гайдукевича и кто ещё мог стать жертвой? Кадры и признания в репортаже «Беспринципный террор» на СТВ

15 сентября 2021 11:26
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Новости Беларуси. Кто напал на дом Олега Гайдукевича и его семьи? Почему попытка поджога провалилась и кто ещё мог стать жертвой террористов? Белорусские спецслужбы готовы раскрыть сенсационные детали уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальный репортаж «Беспринципный террор» смотрите 15 сентября в эфире телеканала СТВ.

Как поджигали дом Гайдукевича и кто ещё мог стать жертвой? Кадры и признания в репортаже «Беспринципный террор» на СТВ-1

Кто решил свести счеты с депутатом белорусского парламента?

Как поджигали дом Гайдукевича и кто ещё мог стать жертвой? Кадры и признания в репортаже «Беспринципный террор» на СТВ-4

Если бы загорелось, не было бы ни дома, ни людей.

И кем организована террористическая атака?

Как поджигали дом Гайдукевича и кто ещё мог стать жертвой? Кадры и признания в репортаже «Беспринципный террор» на СТВ-7

Под видом рыбалки поехать туда, в Семково.

Как поджигали дом Гайдукевича и кто ещё мог стать жертвой? Кадры и признания в репортаже «Беспринципный террор» на СТВ-10

Первый я поджог, кинул, она загорелась.

На что готовы фанатики перемен ради хайпа и грязных денег?

Как поджигали дом Гайдукевича и кто ещё мог стать жертвой? Кадры и признания в репортаже «Беспринципный террор» на СТВ-13

Уничтожение имущества вышеперечисленных лиц путем поджога либо их похищение и пытки с целью видеозаписи.

Факты, кадры и признания – в информационном канале СТВ 15 сентября в 19:30.

# Покушение # общество # Олег Гайдукевич # Константин Бычек # Фотофакт

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