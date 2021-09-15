«Конфедерация предпринимательства заключила ряд соглашений». О чём договорились белорусский бизнес и Генпрокуратура
Новости Беларуси. Взятки не берут там, где их не дают. Коррупция и мошенничество – одни из тем, которые прозвучали на встрече в Генпрокуратуре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 сентября состоялся прием предпринимателей. Представители бизнес-кругов обращались с вопросами и жалобами. Встреча прошла в формате живого общения.
Это возможность услышать разные мнения, обменяться информацией и знаниями. Частный вопрос одного бизнесмена может быть полезен другим предпринимателям. Кроме того, Генеральная прокуратура это орган, который следит за действиями правоохранительных органов. Государство заинтересовано, чтобы бизнес работал спокойно. Важно, чтобы государство и бизнесмены слышали друг друга.
Замгенпрокурора Беларуси: «Государство не мешает работать, а хочет помогать бизнесу зарабатывать деньги». Читайте здесь.
Как акцентировали внимание на встрече, актуальная проблема сегодня – слабая поддержка бизнеса в регионах республики. Чтобы разрешить вопрос, организуют проведение круглых столов по формуле: «бизнес плюс власть». 15 сентября встречи состоялись не только в Минске, но и в областных центрах.
Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:
Наряду с этим конфедерация предпринимательства заключила ряд соглашений, инициировала проведение постоянных приемов с Генеральной прокуратурой. Так как в данных регионах имеется экономический сектор с огромным потенциалом, огромные точки роста экономики, но, к сожалению, мы видим там очень слабое влияние развития малого, среднего предпринимательства. Поэтому благодаря Генеральной прокуратуре с 15 сентября во всех регионах и региональных отраслевых офисах конфедерации будет проводиться единый день приема предпринимателей с целью выявления актуальных проблем белорусского бизнеса.
По итогам подобных встреч планируется выработать предложения по реформированию в том числе системы налогообложения.