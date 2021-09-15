«Конфедерация предпринимательства заключила ряд соглашений». О чём договорились белорусский бизнес и Генпрокуратура

Новости Беларуси. Взятки не берут там, где их не дают. Коррупция и мошенничество – одни из тем, которые прозвучали на встрече в Генпрокуратуре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 сентября состоялся прием предпринимателей. Представители бизнес-кругов обращались с вопросами и жалобами. Встреча прошла в формате живого общения.

Это возможность услышать разные мнения, обменяться информацией и знаниями. Частный вопрос одного бизнесмена может быть полезен другим предпринимателям. Кроме того, Генеральная прокуратура это орган, который следит за действиями правоохранительных органов. Государство заинтересовано, чтобы бизнес работал спокойно. Важно, чтобы государство и бизнесмены слышали друг друга. Замгенпрокурора Беларуси: «Государство не мешает работать, а хочет помогать бизнесу зарабатывать деньги». Читайте здесь.

Как акцентировали внимание на встрече, актуальная проблема сегодня – слабая поддержка бизнеса в регионах республики. Чтобы разрешить вопрос, организуют проведение круглых столов по формуле: «бизнес плюс власть». 15 сентября встречи состоялись не только в Минске, но и в областных центрах.