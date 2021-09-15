В каждом районе будут мероприятия. Как в Минске отметят День народного единства?

Новости Беларуси. Менее чем через неделю Беларусь впервые отметит День народного единства. Все мероприятия на протяжении года проходят под знаком народного единства. Насыщенная программа с open air сопровождала жителей Минска все лето. В студии программы «Большой город» на СТВ начальник управления культуры Мингорсполкома Виталий Брель.
Екатерина Забенько, ведущая:
Сентябрь богат на праздники. Обычно с сожалением провожают люди День города, потому что после этого наступает осень, все меньше культурных мероприятий, как кажется. А в 2021 году впервые будем отмечать День народного единства. Это пока рабочий день, возможно, обратят внимание на этот праздник и сделают выходной. Я знаю, что мероприятия ко Дню народного единства тоже проходили на протяжении долгого времени. Что станет апогеем 17 сентября?
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Не только проходили, они будут проходить всю неделю. То есть в каждом учреждении образования, культуры будут выставки, мероприятия, сочинения. В каждом районе Минска пройдут районные мероприятия. Вы правильно сказали, апогеем городских мероприятий станет торжественный концерт во Дворце культуры Лошицкого парка. И в пятницу, 17 сентября, на «Минск-Арене» пройдет республиканское мероприятие, посвященное этой дате. Я думаю, что все, кто уже принимал либо примет участие в концерте, останутся довольны и получат максимум положительных эмоций. Я считаю, что данный праздник будет таким же любимым, как День независимости, 9 Мая, День города.
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