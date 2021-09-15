Огромная сцена на берегу Свислочи и полумарафон. В Мингорисполкоме подвели итоги празднования Дня города

Новости Беларуси. Менее чем через неделю Беларусь впервые отметит День народного единства. Все мероприятия на протяжении года проходят под знаком народного единства. Насыщенная программа с open air сопровождала жителей Минска все лето. В студии программы «Большой город» на СТВ начальник управления культуры Мингорсполкома Виталий Брель. Екатерина Забенько, ведущая:

Практически неделю шли мероприятия, посвященные Дню города. Около 130 мероприятий должно пройти в рамках празднования этого события. Как все прошло? Уже можно подвести предварительные итоги. И довольны ли вы тем, как все состоялось?

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Вы правы, конечно, можно подвести итоги. Честно говоря, довольны. Если вы были на наших площадках, то могли заметить, как они отличались друг от друга. Молодежная площадка около Дворца спорта, где мы постарались удивить минчан конструкцией из пяти сцен, на которых выступали творческие замечательные коллективы, наши молодые исполнители, которые, может, и менее известны, и не были на больших площадках, но популярны среди молодежи в различных соцсетях. Молодежь могла их увидеть вживую. И, конечно же, все ожидали Серегу, который выступил со своей программой. В Верхнем городе у нас проходило республиканское мероприятие, посвященное Дню национальных культур, где приняло участие порядка 25 национальностей. Если были на этой площадке, вы заметили, как ярко каждый представлял свою культуру. Какая была выставлена продукция, торговля, то есть ощущение праздника было на каждой площадке. И, конечно, получилась наша задумка. Это огромная сцена на берегу Свислочи в парке Янки Купалы, где фоном стал фонтан, концерт и вручение наград «Минчанин года» и «Лучший по профессии». Достойно прошли мероприятия. Минский полумарафон, где приняли участие порядка 10 тысяч.

Екатерина Забенько:

Мы задели тему полумарафона, соскучились спортсмены по этому мероприятию. В 2020 году из-за коронавируса не получилось пробежать по проспекту. Может, стоит тогда чаще проводить такие мероприятия? Виталий Брель:

Минск, в отличие от других столиц – и европейских, и постсоветского пространства – не закрывался. Сегодня, как и ранее, в городе проходят как спортивные, так и культурные мероприятия. Да, в 2020 году не прошел полумарафон, он состоялся в 2021 году, но очень много событий происходит. Это и хоккейные, и футбольные матчи.