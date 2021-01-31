Как по синице и белке узнать погоду? Рассказываем народные приметы на начало февраля

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

1 февраля – Макар – весноуказчик. Именно по этому дню в старину судили по весне. Ясная погода предвещала скорое тепло, а вот если в этот день мела метель – потеплеет только на Масленицу. Кроме того, погода в Макарьев день предсказывала погоду на весь февраль.