Как по синице и белке узнать погоду? Рассказываем народные приметы на начало февраля
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
1 февраля – Макар – весноуказчик. Именно по этому дню в старину судили по весне. Ясная погода предвещала скорое тепло, а вот если в этот день мела метель – потеплеет только на Масленицу. Кроме того, погода в Макарьев день предсказывала погоду на весь февраль.
2 февраля – Ефимов день. Согласно народному календарю, наступает время метелей. И вот если такое природное явление случалось и на Ефима, то и март будет с метелями. Подмечено, если в полдень светило солнце – лето будет дождливым; а если дул ветер – то год скорее всего будет сырым.
3 февраля – Максимов день, или Максим-утешитель. По погоде в эти сутки пытались предсказывать погоду и урожай. Чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака – «доброе будет жито».
4 февраля – Тимофеев день. Он также известен и как Тимофей-полузимник, поскольку считается серединой зимы. При этом подмечено, что именно с Тимофеева дня начинались самые сильные вьюги и метели. В этот день смотрели на небо: если видно солнце – значит, весна будет ранняя.
5 февраля – Агафий-полухлебник. В этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица – это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня – второй половине.