Как планируют отпраздновать Новый год белорусские звёзды? Знаменитости поделились секретом

Торжество любви, надежд и вдохновения. Встречать главное событие уходящего 2022-го можно по-разному: поклонники адреналина встают на лыжи и сноуборд, ценители искусства идут в театр, а фанаты традиций отмечают Новый год в теплом семейном кругу. Вариантов масса, но какой праздничный маршрут выбрали для себя звезды белоруской сцены, узнаем из первых уст.

Светлана Агарвал, певица:

Покупаем подарки друг-другу – это обязательно. На Новый год всегда хочется активного к себе внимания, внимания к близким и родным. Это потрясающий праздник для меня. Самый мой любимый. Я люблю очень готовить, без оливье Новый год никогда не обходится. Я еще готовлю цыпленка табака – это традиционные блюда у меня есть такие. Очень часто свой Новый год я встречаю на работе. А именно этот Новый год я спланировала отпраздновать дома.

Тео, певец:

Как бы мы ни планировали, ввиду нашей профессии все равно будем встречать на работе под песни и пляски. Всегда у артистов есть такой шанс встретить его чуть позже на денек, может быть, первого или второго. Есть одна добрая традиция – присутствие оливье на столе и селедочки под шубой. Время чудес, волшебства, даже взрослые допускают мысль, что чудеса могут свершиться именно в новогоднюю ночь. Безусловно, под елочкой будут подарки.

Но иногда приходится свернуть с выбранного пути! В канун Нового года судьба преподносит немало приятных сюрпризов – самое время поверить в чудеса.

Светлана Агарвал:

Со мной случилась потрясающая история. Накануне Нового года мы с Надеждой Микулич давали концерт, в конце подошла ко мне девочка со своим братиком, который подарил мне игрушку, я эту игрушку берегу по сей день.