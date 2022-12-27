Как планируют отпраздновать Новый год белорусские звёзды? Знаменитости поделились секретом
Торжество любви, надежд и вдохновения. Встречать главное событие уходящего 2022-го можно по-разному: поклонники адреналина встают на лыжи и сноуборд, ценители искусства идут в театр, а фанаты традиций отмечают Новый год в теплом семейном кругу. Вариантов масса, но какой праздничный маршрут выбрали для себя звезды белоруской сцены, узнаем из первых уст.
Светлана Агарвал, певица:
Покупаем подарки друг-другу – это обязательно. На Новый год всегда хочется активного к себе внимания, внимания к близким и родным. Это потрясающий праздник для меня. Самый мой любимый. Я люблю очень готовить, без оливье Новый год никогда не обходится. Я еще готовлю цыпленка табака – это традиционные блюда у меня есть такие. Очень часто свой Новый год я встречаю на работе. А именно этот Новый год я спланировала отпраздновать дома.
Тео, певец:
Как бы мы ни планировали, ввиду нашей профессии все равно будем встречать на работе под песни и пляски. Всегда у артистов есть такой шанс встретить его чуть позже на денек, может быть, первого или второго. Есть одна добрая традиция – присутствие оливье на столе и селедочки под шубой. Время чудес, волшебства, даже взрослые допускают мысль, что чудеса могут свершиться именно в новогоднюю ночь. Безусловно, под елочкой будут подарки.
Но иногда приходится свернуть с выбранного пути! В канун Нового года судьба преподносит немало приятных сюрпризов – самое время поверить в чудеса.
Светлана Агарвал:
Со мной случилась потрясающая история. Накануне Нового года мы с Надеждой Микулич давали концерт, в конце подошла ко мне девочка со своим братиком, который подарил мне игрушку, я эту игрушку берегу по сей день.
Тео:
Бывало, что на работе звукорежиссер включал куранты позже положенного времени, вся компания, все гости встретили новый год на 5 минут позже, чем вся страна. Это весело в кругу коллег и друзей встречать этот праздник.
А ведь не главное, где и когда вы услышите заветный бой курантов. Люди рядом – вот что действительно важно!
Светлана Агарвал:
Дорогие телезрители, я от всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Наслаждайтесь каждым мгновением своей жизни, не пропустите любимого человека, который может повернуть вашу жизнь вспять, вас осчастливить. Любите и будьте любимыми. Живите в гармонии друг с другом.
Тео:
Желаю только добра, здоровья, любви, верить в самое хорошее. Помните о том, что мысль материальна, поэтому ваши мечты и желания могут быть реализованы. Нужно в это верить, друзья. Мира, добра и счастья. С Новым годом!
Подписывайтесь на нас в Telegram!