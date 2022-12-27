«Белая Русь» собрала 500 детей из Гомельской области на праздничном утреннике

Новости Беларуси. В Новый год с «Белой Русью». 500 детей со всех районов Гомельской области собрал традиционный утренник. Он стал частью большой благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В игровой программе приняли участие мальчики и девочки разных возрастов. Каждый из них зарядился новогодним настроением и окунулся в мир волшебства. Вместе со сказочными персонажами дети участвовали в конкурсах, танцевали вокруг елки и загадывали желания. Каждого маленького гостя ждал сладкий подарок, поздравление и спектакль «Невероятные приключения снеговиков на Новый год».

– А какой твой самый любимый праздник?

– Новый год.

– А почему?

– Потому что это особенный праздник. Потому что наша вселенная улетает все дальше и дальше.

Я загадала у Деда Мороза маркеры, тюбинг. Мы украсили елку.

Галина Терещенко, председатель Гомельской областной организации «Белая Русь»:

Такие новогодние елки мы проводим начиная с 2013 года. За это время свой кусочек счастья получили более 5 000 наших деток. Причем это не только дети активистов «Белой Руси», это еще и дети из многодетных семей, малообеспеченных семей, это дети-инвалиды.