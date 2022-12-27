«Снегопад ярких эмоций». Как поздравляли детей в социально-педагогическом центре Московского района?

Новости Беларуси. Подарить частичку тепла и веру в чудо. В социально-педагогическом центре Московского района прошла акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В социальном учреждении находятся 20 девчонок и мальчишек. Самым маленьким воспитанникам всего три года. В гости к ребятам пришли представители Министерства образования. Воспитанники центра подготовили театрализованное представление: пели, танцевали, водили хороводы, читали стихи. От имени ведомства педагогам вручили сертификат на приобретение трех ноутбуков, а каждому ребенку – именной подарок.

Я рада, что к нам пришли гости, поздравили нас и подарили подарки. Новый год – самый классный праздник.

Мы сегодня играли в различные игры с Айболитом, пиратами. Я люблю, когда у нас праздник проходит и нас поздравляют.

Было очень много различных актеров, наши воспитатели играли Вируса, доктора Айболита. Это очень интересно!

Татьяна Изотова, директор социально-педагогического центра Московского района:

По лицам наших ребят, по их настроению, по блестящим глазам видно, что они действительно рады этим дням и рады мероприятиям, которые проходят в рамках акции «Наши дети». Потому что эта акция подарила им много подарков, снегопад ярких эмоций, исполнение желаний.