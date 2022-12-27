«Снегопад ярких эмоций». Как поздравляли детей в социально-педагогическом центре Московского района?

Новости Беларуси. Подарить частичку тепла и веру в чудо. В социально-педагогическом центре Московского района прошла акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Подарить частичку тепла и веру в чудо. В социально-педагогическом центре Московского района прошла акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В социальном учреждении находятся 20 девчонок и мальчишек. Самым маленьким воспитанникам всего три года. В гости к ребятам пришли представители Министерства образования. Воспитанники центра подготовили театрализованное представление: пели, танцевали, водили хороводы, читали стихи. От имени ведомства педагогам вручили сертификат на приобретение трех ноутбуков, а каждому ребенку – именной подарок.
Я рада, что к нам пришли гости, поздравили нас и подарили подарки. Новый год – самый классный праздник.
Мы сегодня играли в различные игры с Айболитом, пиратами. Я люблю, когда у нас праздник проходит и нас поздравляют.
Было очень много различных актеров, наши воспитатели играли Вируса, доктора Айболита. Это очень интересно!
Татьяна Изотова, директор социально-педагогического центра Московского района:
По лицам наших ребят, по их настроению, по блестящим глазам видно, что они действительно рады этим дням и рады мероприятиям, которые проходят в рамках акции «Наши дети». Потому что эта акция подарила им много подарков, снегопад ярких эмоций, исполнение желаний.
Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжится до 15 января. Для детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников опекунских, приемных семей, детских домов семейного типа организаторы подготовили насыщенную программу, а также многочисленные сюрпризы и подарки.
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