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«Снегопад ярких эмоций». Как поздравляли детей в социально-педагогическом центре Московского района?

27 декабря 2022 13:59
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Новости Беларуси. Подарить частичку тепла и веру в чудо. В социально-педагогическом центре Московского района прошла акция «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Снегопад ярких эмоций». Как поздравляли детей в социально-педагогическом центре Московского района?-1

В социальном учреждении находятся 20 девчонок и мальчишек. Самым маленьким воспитанникам всего три года. В гости к ребятам пришли представители Министерства образования. Воспитанники центра подготовили театрализованное представление: пели, танцевали, водили хороводы, читали стихи. От имени ведомства педагогам вручили сертификат на приобретение трех ноутбуков, а каждому ребенку – именной подарок.

«Снегопад ярких эмоций». Как поздравляли детей в социально-педагогическом центре Московского района?-4

Я рада, что к нам пришли гости, поздравили нас и подарили подарки. Новый год – самый классный праздник.

«Снегопад ярких эмоций». Как поздравляли детей в социально-педагогическом центре Московского района?-7

Мы сегодня играли в различные игры с Айболитом, пиратами. Я люблю, когда у нас праздник проходит и нас поздравляют.

«Снегопад ярких эмоций». Как поздравляли детей в социально-педагогическом центре Московского района?-10

Было очень много различных актеров, наши воспитатели играли Вируса, доктора Айболита. Это очень интересно!

«Снегопад ярких эмоций». Как поздравляли детей в социально-педагогическом центре Московского района?-13

Татьяна Изотова, директор социально-педагогического центра Московского района:
По лицам наших ребят, по их настроению, по блестящим глазам видно, что они действительно рады этим дням и рады мероприятиям, которые проходят в рамках акции «Наши дети». Потому что эта акция подарила им много подарков, снегопад ярких эмоций, исполнение желаний.

«Снегопад ярких эмоций». Как поздравляли детей в социально-педагогическом центре Московского района?-16

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжится до 15 января. Для детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников опекунских, приемных семей, детских домов семейного типа организаторы подготовили насыщенную программу, а также многочисленные сюрпризы и подарки.

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# Благотворительная акция # общество # Татьяна Изотова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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