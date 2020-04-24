Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Повседневная фронтовая обстановка, разумеется, у каждого была разная. Воспоминания о солдатском хлебе у ветеранов такие же яркие, как и о героических подвигах. Особые условия фронтового быта и уклада повседневной жизни в боевой обстановке менялись, чем ближе была победа.

Владимир Доморат, ветеран Великой Отечественной: Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра. Но только все жирное было. Свиней хватало.

Мы же хозяева были. Что мы, спрашивали что ли? Что нашел, то и в магазине взял. Не грабили, конечно. А поесть – себя не обижали, как зашли в Германию.

Василий Гриневич:

Там скота много, всего много. И там уже кухня стала более насыщенная. Что подберут солдаты, то съедят и так, и на кухню не глядели. Дошло до того, что корову убивали, вырезали печень, чтобы печень пожарить и поесть. А корова пропадает.