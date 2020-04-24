«Многие считают, раз это связано с Чернобылем, значит, надо зайти на сайт Чернобыля». Как узнать о радиационном фоне?

Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира».
Депутат: «Я сама – житель Хойникского района. Надо огромное спасибо сказать и Президенту, и государству, что разработали вот эти программы»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Информация о радиационном фоне: насколько она доступна, распространена? И самое главное, понятна – уровень опасности, уровень безопасности?
Александр Коновальчик, начальник Белгидромета:
Все государственные органы в меру своей компетенции, естественно, всю информацию доводят до населения. Министерство природных ресурсов на сегодняшний день использует и современные технологии, и печатные СМИ, и интернет-ресурсы для того, чтобы доводить эту информацию максимально до населения.
И населению хотелось бы посоветовать не слушать фейки, а больше обращаться к официальным источникам информации, где они её получат от компетентных источников. Говоря о доступности – у каждого из нас сейчас мобильные телефоны есть. В том числе Министерством природных ресурсов разработано приложение «Погода в кармане». Это доступно. Вы можете там сразу же ознакомиться.