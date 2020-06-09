Фронтовые 100 грамм, печенье и масло. Что было в меню у офицерского состава во время ВОВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл. Как питались солдаты во время Второй мировой: «Покормимся когда-нибудь, хоть в суток трое раз и то добра»

Повседневная фронтовая обстановка, разумеется, у каждого была разная. Специфику быта диктовал театр боевых действий: условия климата, пора года. Весьма отличались условия во время наступления, обороны и отступления. Немаловажной была принадлежность к роду войск, рядовому или командному составу.