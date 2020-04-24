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«Солдатам только по 100 грамм». Для чего воинам Великой Отечественной выдавали водку?

24 апреля 2020 11:42
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Сергей Верас, СТВ:
Еще в августе 1941 года Сталин подписал постановление «О введении водки на снабжение в действующей Красной Армии». Постановить – выдачу 40-градусной водки в количестве 100 граммов в день на человека красноармейцам и командующему составу первой линии действующей армии.

«Солдатам только по 100 грамм». Для чего воинам Великой Отечественной выдавали водку?-1

«Солдатам только по 100 грамм». Для чего воинам Великой Отечественной выдавали водку?-3

Елена Филипова, ветеран Великой Отечественной войны:
Для согрева. Солдатам только по 100 грамм.

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«Солдатам только по 100 грамм». Для чего воинам Великой Отечественной выдавали водку?-6

Василий Гриневич, ветеран Великой Отечественной войны:  
Снаряды рвутся – лежишь, спишь. Хоть бы что! Привыкли уже к стрелянине всякой, ко всему.  

«Солдатам только по 100 грамм». Для чего воинам Великой Отечественной выдавали водку?-9

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Фотофакт

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