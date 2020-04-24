Прямой эфир

Их называли бандитскими формированиями. Что случилось с первыми фронтовыми агентами СССР

24 апреля 2020 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Их называли бандитскими формированиями. Что случилось с первыми фронтовыми агентами СССР-1

Первую волну отрядов из фронтовых агентов проглотила слаженная германская машина войны. Все заброшенные в тыл фашистам группы так или иначе были рассеяны и разгромлены в течение войны зимы 1941/42 годов. Немцы называли их бандитскими формированиями и даже не считали серьезной угрозой.

Их называли бандитскими формированиями. Что случилось с первыми фронтовыми агентами СССР-4

Валерий Надтачаев:
В полиции безопасности, SD и Абвере, отмечается, что с началом потепления в 1942 году активизировалась деятельность бандитских групп. Они же отмечали, что эта деятельность по сравнению с 1941 годом стала носить более организованный характер. Эта головная боль для фашистов начала расти.  

Их называли бандитскими формированиями. Что случилось с первыми фронтовыми агентами СССР-7

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Валерий Надтачаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Многие считают, раз это связано с Чернобылем, значит, надо зайти на сайт Чернобыля». Как узнать о радиационном фоне?
24 апреля 2020 10:52

«Многие считают, раз это связано с Чернобылем, значит, надо зайти на сайт Чернобыля». Как узнать о радиационном фоне?

Президент Беларуси принял решение о внесении в парламент проекта закона об амнистии
24 апреля 2020 10:26

Президент Беларуси принял решение о внесении в парламент проекта закона об амнистии

Депутат: «Я сама – житель Хойникского района. Надо огромное спасибо сказать и Президенту, и государству, что разработали вот эти программы»
24 апреля 2020 10:25

Депутат: «Я сама – житель Хойникского района. Надо огромное спасибо сказать и Президенту, и государству, что разработали вот эти программы»