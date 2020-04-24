Их называли бандитскими формированиями. Что случилось с первыми фронтовыми агентами СССР

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Первую волну отрядов из фронтовых агентов проглотила слаженная германская машина войны. Все заброшенные в тыл фашистам группы так или иначе были рассеяны и разгромлены в течение войны зимы 1941/42 годов. Немцы называли их бандитскими формированиями и даже не считали серьезной угрозой.