Их называли бандитскими формированиями. Что случилось с первыми фронтовыми агентами СССР
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Первую волну отрядов из фронтовых агентов проглотила слаженная германская машина войны. Все заброшенные в тыл фашистам группы так или иначе были рассеяны и разгромлены в течение войны зимы 1941/42 годов. Немцы называли их бандитскими формированиями и даже не считали серьезной угрозой.
Валерий Надтачаев:
В полиции безопасности, SD и Абвере, отмечается, что с началом потепления в 1942 году активизировалась деятельность бандитских групп. Они же отмечали, что эта деятельность по сравнению с 1941 годом стала носить более организованный характер. Эта головная боль для фашистов начала расти.