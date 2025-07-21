Муковозчик о косметических тратах кабинета Шольца: даже под макияжем любят-то не их

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Шольц и Бербок возмутили налогоплательщиков. Больше всех денег на бьюти-услуги спустила Бербок: 250 евро в день только на макияж. Удивление вызвал и Олаф Шольц, потративший за год 13 тысяч евро на косметику. Андрей Николаевич, так западные политики умные или красивые?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Ни то, ни другое. Они, если уж пытаться одним словом, – пролезающие без мыла. Ну разве можно было себе еще лет 20 назад представить, что малообразованная, к тому же упавшая в юности с батута Анналена, станет министром иностранных дел? И будет позорить Германию направо, налево и на все остальные 360 градусов?

Андрей Муковозчик:

Или Шольц? Даже в эпоху Ангелы Меркель он был никто и звать никак. Таким он, в общем, и остался, за исключением имени собственного. Теперь весь мир знает, что канцлера Германии по-другому зовут «обиженная ливерная колбаса» – можно и так, и ничего за это не будет. Даже еще и денег дадут.

Но им все равно хочется, чтобы их любили. Вот они и красятся, непрерывно и дорого, не понимая, что даже и под макияжем любят-то не их. А вот эту их косметику. Фасад. Штукатурку, если уж совсем народными словами. Которая опадет – и все вмиг забудут, даже и как звали.