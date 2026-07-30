Сплавы, бани и экотропы: Березинский край раскрывает свой туристический потенциал

Июль в Беларуси объявлен месяцем активного туризма: регионы раскрывают свой потенциал и привлекают гостей разнообразием маршрутов – от водных сплавов до погружения в историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области развивают экотропы и сохраняют культурное наследие. Особого внимания заслуживает Березинский край – его главная достопримечательность – живописная река Березина. Вдоль нее расположены уютные агроусадьбы, где гостям предлагают бани, прокат спортивного инвентаря и катание на байдарках. Близость к заповедникам делает край идеальным для сплавов и активного отдыха на воде.

Марина Фомченкова, начальник отдела экономики Березинского райисполкома:

В Березинском районе активно развивается туристический потенциал. Он представлен у нас историко-культурным туризмом. На территории расположено 120 воинских захоронений и памятников воинской славы. 8 воинских захоронений включены в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Также развивается событийный туризм, религиозный туризм. На территории района действует 11 церквей.

Для тех, кто хочет совместить активность с заботой о здоровье, в районе работает санаторий. Каждый гость может подобрать вариант отдыха по своим интересам.