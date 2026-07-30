В Витебске верующие могут поклониться частицам Покрова Девы Марии и мощей Матроны Московской

В старейшем витебском храме Благовещения Пресвятой Богородицы верующие могут приложиться к частицам Покрова (Плата) Пресвятой Богородицы и мощам святой блаженной Матроны Московской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плат – это головной убор, которым, по преданию, Пресвятая Богородица укрыла новорожденного Иисуса Христа. К частице Плата обращаются с молитвами об исцелении, утешении в беде, а также о заступничестве и помощи в трудных ситуациях. Святая блаженная Матрона Московская известна многочисленными чудесами и исцелениями – к ее мощам приходят за поддержкой в семейных делах, в поисках выхода из сложных обстоятельств и для облегчения душевных страданий.

Вообще, в православии мощи считаются тем, скажем так, объектом, при помощи которого мы прикладываемся непосредственно к тому святому, к которому обращаемся с определенными молитвами, просьбами и непосредственно нуждами, которые случаются в нашей жизни. Даже бывает, благодарим за определенные моменты. Иногда сочувствуем, пытаемся излить свою душу при определенных каких‑то обстоятельствах.

Иерей Максим Андрейковец, клирик Витебской епархии:

В храме каждый день совершается акафист Пресвятой Богородицы после литургии и акафист Святой Блаженной Матроны Московской после вечернего богослужения. Чаще всего просят, конечно же, здоровья, просят для своих близких, родных; если случилось горе, может, у кого‑то какие‑то увечья есть, прибегают все к молитве, когда тяжело на душе, и при каких‑то жизненных проблемах всегда прибегают к первой заступнице перед Творцом – этой Пресвятой Богородице.

Святыни пробудут в Благовещенской церкви в Витебске по 2 августа. Поклониться им и вознести молитвы может каждый желающий.