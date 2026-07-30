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Новости по тегу #Борис Давидюк

Как остановить носовое кровотечение и когда вызывать скорую? Врач медцентра «Нордин» объяснил
30 июля 2026 07:17

Как остановить носовое кровотечение и когда вызывать скорую? Врач медцентра «Нордин» объяснил

Закладывает уши? Рассказываем, почему нужно обратиться к врачу
28 марта 2026 12:58

Закладывает уши? Рассказываем, почему нужно обратиться к врачу

Храпите во сне? Это может быть признаком апноэ! Рассказываем, почему нужно срочно обратиться к врачу
25 ноября 2025 10:10

Храпите во сне? Это может быть признаком апноэ! Рассказываем, почему нужно срочно обратиться к врачу

Что может стать причиной ухудшения слуха? Рассказали в медицинском центре «Нордин»
16 мая 2025 10:55

Что может стать причиной ухудшения слуха? Рассказали в медицинском центре «Нордин»

Что такое синусит и почему нельзя прогревать нос? Поговорили с врачом
24 января 2023 07:49

Что такое синусит и почему нельзя прогревать нос? Поговорили с врачом

«Нарушается качество сна и возникает микро-пробуждение». Почему человек храпит и как это можно вылечить?
16 марта 2021 10:05

«Нарушается качество сна и возникает микро-пробуждение». Почему человек храпит и как это можно вылечить?

Искривление носовой перегородки. Какие причины и в каких случаях нужно делать операцию?
02 марта 2021 10:28

Искривление носовой перегородки. Какие причины и в каких случаях нужно делать операцию?