Новости по тегу #Борис Давидюк

Несмотря на то, что в большинстве случаев оно выглядит пугающе, часто такое состояние не представляет серьезной угрозой для здоровья.
Каждому из нас знакомо неприятное ощущение, когда вдруг закладывает уши. Иногда это происходит в самолете, иногда при быстром подъеме по лестнице или при смене погоды. Но что на самом деле происходит в наших ушах?
При таком опасном состоянии временно останавливается дыхание во время сна.
Есть понятие, как снижение слуха в пределах возрастной нормы. Но бывает, что слух по каким-то причинам начинает падать несоответственно возрастной норме.
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