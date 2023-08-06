Зачем идут служить в силы специальных операций? Интервью с заместителем командующего

Новости Беларуси. Никто кроме них. Элита белорусских Вооруженных Сил на днях отметила профессиональны праздник – День десантников и сил спецопераций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Действительно, обладатели тельняшек и голубых беретов готовы выполнять самые сложные задачи: контрдиверсионная деятельность, разведка, борьба с незаконными бандформированиями. О настроениях в рядах, о том, как изменилась служба и какие задачи сейчас берут под козырек, мы поговорили с замкомандующего сил спецопераций.

Ольга Коршун, СТВ:

Хочу поздравить с праздником и пожелать, чтобы всегда было мирное небо и все ваши профессиональные качества пригодились только в теории. Начнем с того, что сегодня бытует такое мнение у некоторых, не скажу, что у большинства или у многих, что в армии служить как-то непрестижно. Что нужно и можно откосить, мол, это дело ненужное. Но спецподразделения всегда и до сих пор пользуются популярностью у новобранцев. Почему до сих пор это элита? Почему силы специальных операций – это все еще элитный род войск?

Вадим Лукашевич, заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Защита Отечества – это священный долг и обязанность каждого гражданина Республики Беларусь. Чтобы защищать Родину, нужно иметь определенные навыки, умения во владении оружием, техникой, тактическими приемами ведения боя. А это, несомненно, дают Вооруженные Силы. Силы специальных операций – это элитный род войск. Вот в первую очередь почему молодые люди хотят проходить службу именно в наших подразделениях. Это высокооснащенный, высокоподвижный, маневренный род войск, который в сжатые сроки готов выполнить любые задачи. Служба в силах специальных операций тяжелая, но почетная – это второе, почему хотят служить у нас. Наши военнослужащие постоянно испытывают повышенные физические и психоэмоциональные нагрузки, но это их только закаляет. И чего только стоит один наш девиз: «Никто, кроме нас!» А еще десантное братство – это определенное объединение людей. От солдата срочника, который совершил свой первый парашютный прыжок, до седовласого ветерана Воздушно-десантных войск либо сил специальных операций. Поэтому все мы прекрасно видим все эти моменты. Мы себя хорошо показываем.

Ольга Коршун:

Президент говорил, посещая одну из частей, что все это наши люди. Несмотря на то, что человек, может быть, завершил службу в Вооруженных Силах, на гражданке он все равно остается частью этого большого братства. Вадим Лукашевич:

Я скажу так, что десантное братство – это особая каста людей. Бывших десантников не бывает. И если наступит трудная минута, эти ветераны, военнослужащие запаса вместе с нами, действующими офицерами, встанут в строй и будут защищать нашу любимую Синеокую, Республику Беларусь. Мы станем Брестской крепостью, будем защищать каждую пядь нашей страны, каждый сантиметр. Будем вгрызаться в землю, но противник не пройдет. Дадим им по зубам так, что мало не покажется. Какие изменения внесла СВО в подготовку спецподразделений?

Ольга Коршун:

Про трудную минуту. Действительно, сегодня и внешнеполитическая обстановка, и внутри страны есть тоже определенные проблемы. Их видят, их пытаются побороть. Вся эта конъюнктура обязывает и Вооруженные Силы, и подразделения сил специальных операций держать форму в тонусе. С началом СВО, с тем, что сегодня происходит на внешнем контуре, как изменилась подготовка бойцов?

Вадим Лукашевич:

Что касается специальной военной операции, она однозначно внесла свои коррективы в подготовку подразделений сил специальных операций. Мы постоянно анализируем ход ее проведения. Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются. С учетом этого мы строим свою боевую подготовку. С учетом этого мы готовим наших военнослужащих к выполнению задач. С учетом этого мы проводим мероприятия переоснащения наших подразделений. К нам постоянно поступают новые образцы техники, оружия, снаряжения. Мы огромное внимание начали уделять развитию беспилотной летательной авиации. У нас беспилотный летательный аппарат в каждом подразделении имеется. Это новые средства ведения боя, они нам сейчас необходимы. Ольга Коршун:

Была информация, что бойцы сил специальных операций были отправлены на усиление южной границы, наших южных рубежей. Какие задачи там они выполняют? «Наша страна может спать спокойно». Насколько мотивированы наши военные?

Вадим Лукашевич:

Совместно с пограничниками мы выполняем ряд задач. Несем службу на различных объектах, патрулируем. Делаем все возможное и невозможное, чтобы на территорию нашей страны не проникли ДРГ. Чтобы на территории нашей страны исключить различного рода террористические акты. Мы стоим на границе в первую очередь для того, чтобы обеспечить мир, сон и спокойствие граждан нашей Республики Беларусь. Ольга Коршун:

Сегодня наши оппоненты в интернете, особенно в каких-то медиа, распространяют такую информацию, что у наших военнослужащих боевой дух не на самом высоком уровне. И если придет этот «час X», они бросят оружие, сбегут. И мы останемся без защиты. Сегодня, на самом деле, вы как человек, который внедрен в Вооруженные Силы, какая сегодня обстановка, какое настроение у наших военнослужащих?