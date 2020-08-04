Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование

Новости Беларуси. В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится 5 дней. И сейчас на участке, который расположился в Белорусском государственном университете физической культуры, работает съемочная группа СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Избирательный марафон на этом участке уже стартовал. За 15 минут до открытия участка состоялось опечатывание ящика для голосования.

Уважаемые члены комиссии, вот – избирательная комиссия с росписями, печать – ящик закрыт. Он подписан «Для досрочного голосования». После окончания каждого дня голосования он будет опечатываться, закрываться листом с подписью двух членов комиссии, председателя или секретаря. Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки