Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование

Новости Беларуси. В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится 5 дней. И сейчас на участке, который расположился в Белорусском государственном университете физической культуры, работает съемочная группа СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится 5 дней. И сейчас на участке, который расположился в Белорусском государственном университете физической культуры, работает съемочная группа СТВ.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Избирательный марафон на этом участке уже стартовал. За 15 минут до открытия участка состоялось опечатывание ящика для голосования.
Уважаемые члены комиссии, вот – избирательная комиссия с росписями, печать – ящик закрыт. Он подписан «Для досрочного голосования». После окончания каждого дня голосования он будет опечатываться, закрываться листом с подписью двух членов комиссии, председателя или секретаря.
Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки
Ровно в 10 утра по всей стране открылись избирательные участки. Но не все. Исключение – те, которые будут организованы в больницах, санаториях, домах отдыха только в основной день голосования.