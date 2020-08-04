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Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование

04 августа 2020 09:24
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится 5 дней. И сейчас на участке, который расположился в Белорусском государственном университете физической культуры, работает съемочная группа СТВ.

Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Избирательный марафон на этом участке уже стартовал. За 15 минут до открытия участка состоялось опечатывание ящика для голосования. 

Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование-4

Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование-6

Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование-8

Уважаемые члены комиссии, вот избирательная комиссия с росписями, печать  – ящик закрыт. Он подписан «Для досрочного голосования». После окончания каждого дня голосования он будет опечатываться, закрываться листом с подписью двух членов комиссии, председателя или секретаря.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование-11

Ровно в 10 утра по всей стране открылись избирательные участки. Но не все. Исключение – те, которые будут организованы в больницах, санаториях, домах отдыха только в основной день голосования.

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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