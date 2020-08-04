Александр Лукашенко заявил о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации

Новости Беларуси. Череда беспрецедентных событий даёт повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

«В жизни каждого государства и всего мира в целом порой происходят события, беспрецедентно влияющие на ход истории. 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий. И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации», – сказал Александр Лукашенко.