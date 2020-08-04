«Доплата к отпуску идёт большая». Какие льготы дают аграриям в Беларуси

Чтобы черное золото приблизить к продуктивным 7%, а пшеницу – к 12%, нужно еще работать и работать. На зерносушилке, как на космическом корабле, важен каждый параметр, ведь отсюда прямой путь к хлебу и комбикорму. Владимир Точка, электромонтер ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Показывает, что идет циркуляция, работают горелка и вентиляторы. Здесь мы контролируем процесс очистки зерна от мусора, который приходит у нас с поля. Мы здесь отбиваем крупную фракцию, мелкую фракцию, мусор.

Владимир Точка в битве за урожай уже с десяток лет. 4 из них – в передовом Дзержинском районе. Сюда молодой полешук приехал за развитием, чтобы вырасти вместе с лидерами. Отучился в Лунинецком лицее на электромонтера. Земля у него в генах. Все каникулы проводил с папой на хлебной ниве. Владимир Точка:

Что привлекает, так это запах зерна, хлеба. Если влажность хорошая в поле, дождей нет, тогда быстрее высушиваем.

В этом году есть все шансы побить рекорд в 6 тысяч тонн и отправить на сток идеальное зерно. Погода благоволит. Каравай должен быть на славу. В этом уверен и Александр Поденков. В поле у него дебют. Оттого без сюрпризов не обходится. Александр Поденков, комбайнер ОАО «Крутогорье-Петковичи»:

Маленькая косуля выбегала, я ее вовремя заметил, пришлось выгонять.

В команде еще 11 хлебных экипажей, так что уборка идет на ура. За день выходит по 60 тонн. Но чемпион по заготовке кормов нацелен на большее. Условия позволяют.

В успешный аграрный район бравый парень переехал с Могилевщины. 7 лет в Петковичах пролетели незаметно. Появился сынишка, вручили массу дипломов и благодарностей. Когда ценят, пшеничные гектары идут как по маслу. Александр Поденков:

Приехали, понравилось, остались. Коллектив, директор, достойная заработная плата, доплата к отпуску идет большая, 13-я есть у нас, мясо каждый месяц дают по льготной цене по 8 кг, премии всякие на посевной, на уборочной.

В социальном пакете по 30 литров молока, овощи-фрукты посезонно. Горячие обеды, доставка на работу и приятные бонусы в виде детских оздоровительных лагерей и санаториев. А самое главное в Петковичах молодых специалистов обеспечивают служебным жильем и развивают инфраструктуру. Магазины, почта, медпомощь, детский сад – все в шаговой доступности. Для глобальных планов рядом Дзержинск, всего 5 км. Оттого жизнь в агрогородке для семьи Точка в радость. Жена работает техником – технологом на местном свинокомплексе. Комфортный график и 3 выходных – отличная возможность для многодетной мамы. Уже через 2 года супруги смогут выкупить свое жилье. Владимир Точка:

Когда уже третий родился, дали 3-комнатную с ремонтом. Если дети выбегут играть, успей только своего найти. Премии, например, дают ко Дню колхозника, на 23 февраля, на 8 марта, ко Дню матери, поощряют деньгами.

А в зале глаз радуют еще один член семьи Федор и галерея наград. Успехи сельскохозяйственные наряду со спортивными. В дартсе нашему электромонтеру нет равных. Волейбол, теннис, плавание также доступны аграриям. В здоровом теле, как говорится, крепкие сотрудники. В сильном хозяйстве по-другому не получится.

Владимир Точка:

Нужно, чтобы голова была на плечах, а не так, что безалаберность в работе. Когда на совесть, то даже начальство тоже может похвалить.

И даже если бы отмотали пленку назад и предложили модную IT-столицу, наши герои не свернули бы с пути. Их миссия на селе. Александр Поденков:

Привык я в деревне. В город когда поеду за покупками, ребенка куда-нибудь на аттракционы, душно мне, людей много. Владимир Точка:

В деревне как-то все равно веселее, все друг друга знают.