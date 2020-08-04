Почему изменили место проведения Послания Президента? Показываем, как подготовили зал во Дворце Республики
Новости Беларуси. Важнейшее общественно-политическое событие года. Александр Лукашенко 4 августа обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств. В нашей стране этой политической традиции уже более двух десятков лет. Всякий раз – это анализ текущей ситуации и прогноз на будущее.
В нынешнем году мероприятие сменило прописку. Послание прозвучит не в Овальном зале, а во Дворце Республики, куда приглашены более двух с половиной тысяч человек со всей Беларуси.
На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Алёна Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Сменилось не только время, но и локация проведения Послания. Обычно Александр Лукашенко обращается к народу из Овального зала Дома правительства, в этом году выбрали Дворец Республики. Ответ на вопрос «почему» банально прост – дело в том, что помимо сенаторов и парламентариев сюда пригласили представителей самых разных сфер из всех регионов Беларуси. Здесь и преподаватели, и деятели культуры, и представители духовенства. Всего две с половиной тысячи человек будут слушать Александра Лукашенко отсюда, из большого зала Дворца Республики.
Мы видим, что здесь завершаются последние приготовления: настраивают звук, выставили камеры, свет. Напомним, что выступление главы государства будут транслировать в прямом эфире на всех государственных телеканалах, в эфире радио.
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