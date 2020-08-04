Почему изменили место проведения Послания Президента? Показываем, как подготовили зал во Дворце Республики

Новости Беларуси. Важнейшее общественно-политическое событие года. Александр Лукашенко 4 августа обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств. В нашей стране этой политической традиции уже более двух десятков лет. Всякий раз – это анализ текущей ситуации и прогноз на будущее.