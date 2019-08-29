Новости экономики за 29.08.2019

Новости Беларуси. Какие прогнозы по инфляции озвучивает Нацбанк? Как изменится лимит страхового возмещения при оформлении ДТП? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Какие прогнозы по инфляции озвучивает Нацбанк? Как изменится лимит страхового возмещения при оформлении ДТП? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СЕЗОН ЗАГОТОВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Заготовительные организации потребкооперации закупили почти 7000 тонн огурцов, из них более 5000 – у населения. Почти столько же капусты. Огурцы принимают в среднем по 70 копеек за 1 килограмм, капусту – по 50. Заготовителям сдали чернику, голубику, бруснику и вишню, а так же 244 тонны арбузов.
Продолжается сезон грибов, их закуплено 40 тонн. Лисички можно сдать в среднем по 4,5 рубля за килограмм, больше всего ценятся белые грибы – от 6 до 10 рублей.
Традиционно в это время начинается заготовка картофеля. Как правило, его начинают массово сдавать в сентябре-октябре. Сейчас закупочные цены на картофель на уровне 50 копеек за килограмм.
ПОЧЕМУ БАНАНЫ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Печальная новость для любителей бананов. В Колумбии, одном из крупнейших мировых экспортеров этой продукции, выявили штамм опасного грибка. Он убивает целые плантации сорта, который составляет практически половину всех бананов, которые сегодня выращиваются в мире.
Специалисты утверждают, что сейчас бананы являются клонами самих себя – если вредитель уничтожит один плод, то пострадают и остальные. Эффективных химических средств для борьбы с грибковыми заболеваниями растений сегодня нет.