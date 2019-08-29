Новости экономики за 29.08.2019

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СЕЗОН ЗАГОТОВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Заготовительные организации потребкооперации закупили почти 7000 тонн огурцов, из них более 5000 – у населения. Почти столько же капусты. Огурцы принимают в среднем по 70 копеек за 1 килограмм, капусту – по 50. Заготовителям сдали чернику, голубику, бруснику и вишню, а так же 244 тонны арбузов.

Продолжается сезон грибов, их закуплено 40 тонн. Лисички можно сдать в среднем по 4,5 рубля за килограмм, больше всего ценятся белые грибы – от 6 до 10 рублей.

Традиционно в это время начинается заготовка картофеля. Как правило, его начинают массово сдавать в сентябре-октябре. Сейчас закупочные цены на картофель на уровне 50 копеек за килограмм.