30 августа родителей школьников бесплатно проконсультируют у нотариусов

Новости Беларуси. 30 августа родители школьников могут получить бесплатную консультацию у нотариусов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Никаких справок из школы при себе иметь не надо, достаточно предъявить паспорт с отметкой о рождении детей, чей возраст соответствует школьному.

Наташа Папина, заведующая Минской областной нотариальной конторой:

Родители могут прийти в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Минской области и получить бесплатную консультацию по вопросу совершения нотариальных действий. Например, по вопросу удостоверения доверенности, по вопросам, связанным с удостоверением согласий, в том числе в отношении несовершеннолетних детей. Например, регулирующих порядок регистрации несовершеннолетних детей, порядок выезда за границу несовершеннолетних детей.