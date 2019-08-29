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30 августа родителей школьников бесплатно проконсультируют у нотариусов

29 августа 2019 16:05
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Новости Беларуси. 30 августа родители школьников могут получить бесплатную консультацию у нотариусов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

30 августа родителей школьников бесплатно проконсультируют у нотариусов-1

Никаких справок из школы при себе иметь не надо, достаточно предъявить паспорт с отметкой о рождении детей, чей возраст соответствует школьному.

30 августа родителей школьников бесплатно проконсультируют у нотариусов-4

Наташа Папина, заведующая Минской областной нотариальной конторой:
Родители могут прийти в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Минской области и получить бесплатную консультацию по вопросу совершения нотариальных действий. Например, по вопросу удостоверения доверенности, по вопросам, связанным с удостоверением согласий, в том числе в отношении несовершеннолетних детей. Например, регулирующих порядок регистрации несовершеннолетних детей, порядок выезда за границу несовершеннолетних детей.

30 августа родителей школьников бесплатно проконсультируют у нотариусов-7

Бесплатные консультации для различных категорий граждан нотариусы проводят несколько раз в год в канун праздников. В 2018 году этой возможностью воспользовались около 15 тысяч человек по всей Беларуси.

# Консультация юриста # общество # Наташа Папина # Фотофакт

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