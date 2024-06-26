Как очистить дом от плохой энергии? Рассказала мастер эзотерических практик

Мой дом – моя крепость. Но жизненные ситуации бывают разные, и порой эту крепость делят сразу несколько семей. О том, что делать, если приходится уживаться под одной крышей с тем, с кем не хочется этого делать, можно ли не разругаться с родственниками и при этом отвоевать личное пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что можно сказать тем людям, какой совет можно дать, которые вынуждены жить под одной крышей, а им совсем не хочется? Что делать?

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Максимально, конечно, найти какие-то точки положительные. Я рекомендую, например, с точки зрения энергетики, чтобы, по крайней мере, не накапливать плохую энергию в доме. Держать его в порядке, все должно быть по полкам, не накапливать хлам. Чтобы хотя бы энергетически это было, пусть без фэншуя и васту. Еще очень часто, например, раньше же не было центрального отопления. Было печное отопление, жгли огонь. Огонь считается таким хорошим очистителем. Потому, когда вечером вы собираетесь за столом со своей родней, можно зажечь свечи. Сказать на огонь можно, чтобы он все, что ни происходило – какие-то за день проблемы, чтобы он забрал, наполнил положительной энергией, если приходят какие-то гости сомнительные. Я вообще считаю, что дом нужно содержать в чистоте не только, но еще энергетически. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Палочки ароматические?