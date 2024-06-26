Под одной крышей. Могут ли супруги жить вместе после развода?

Мой дом – моя крепость. Но жизненные ситуации бывают разные, и порой эту крепость делят сразу несколько семей. О том, что делать, если приходится уживаться под одной крышей с тем, с кем не хочется этого делать, можно ли не разругаться с родственниками и при этом отвоевать личное пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Бывают такие случаи, когда приходится уживаться под одной крышей бывшим супругам и делить холодильник по полкам. Что делать в этой ситуации? Татьяна, ваше мнение.