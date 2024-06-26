Под одной крышей. Могут ли супруги жить вместе после развода?

Мой дом – моя крепость. Но жизненные ситуации бывают разные, и порой эту крепость делят сразу несколько семей. О том, что делать, если приходится уживаться под одной крышей с тем, с кем не хочется этого делать, можно ли не разругаться с родственниками и при этом отвоевать личное пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Бывают такие случаи, когда приходится уживаться под одной крышей бывшим супругам и делить холодильник по полкам. Что делать в этой ситуации? Татьяна, ваше мнение.
Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Конечно, разъезжаться, если есть такая возможность, потому что это невыносимо. Лучше сменить условия на более худшие, но остаться психологически здоровым. Будет похуже, возможно, не будут удобства в доме. Это будет намного эффективнее, чем оставаться. Потому что есть люди, которые просто убьют своей энергетикой, психическим нездоровьем. Многие не справляются с такими людьми, потому что ищут в них людей. К сожалению, там мало что человеческого, на самом деле, только оболочка. Находясь в таких условиях, влияние только такого плана. Это единственное, наверное, чем можно помочь.
Что делать бывшим супругам, вынужденным жить в одной квартире? Советы энерголога – подробнее здесь.