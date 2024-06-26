Что делать бывшим супругам, вынужденным жить в одной квартире? Советы энерголога

Мой дом – моя крепость. Но жизненные ситуации бывают разные, и порой эту крепость делят сразу несколько семей. О том, что делать, если приходится уживаться под одной крышей с тем, с кем не хочется этого делать, можно ли не разругаться с родственниками и при этом отвоевать личное пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Козлова, энерголог:

С точки зрения энергетики и энергии, если так получается, что бывшие супруги вынуждены делить одну жилплощадь по комнатам, например, хотя бы не в одной, то здесь, конечно, важно не доводить до конфликта. Стараться по возможности жить в мире либо уже лучше вообще не контактировать. Если назревает конфликт либо нездоровые какие-то отношения, то лучше не нарушать психологическое и эмоциональное здоровье друг друга. Делить какие-то бытовые вопросы, холодильник либо можно в комнату поместить себе еще один холодильник. То есть эти вопросы организуются и договариваются. Если невозможно договориться, то тогда человек должен свое место, где он проживает, обустроить, приспособить как-то для себя так, чтобы ему там было комфортно. Тогда с энергетической стороны будет более-менее хорошо.