Прямой эфир

Что делать бывшим супругам, вынужденным жить в одной квартире? Советы энерголога

26 июня 2024 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мой дом – моя крепость. Но жизненные ситуации бывают разные, и порой эту крепость делят сразу несколько семей. О том, что делать, если приходится уживаться под одной крышей с тем, с кем не хочется этого делать, можно ли не разругаться с родственниками и при этом отвоевать личное пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Что делать бывшим супругам, вынужденным жить в одной квартире? Советы энерголога-1

Елена Козлова, энерголог:
С точки зрения энергетики и энергии, если так получается, что бывшие супруги вынуждены делить одну жилплощадь по комнатам, например, хотя бы не в одной, то здесь, конечно, важно не доводить до конфликта. Стараться по возможности жить в мире либо уже лучше вообще не контактировать. Если назревает конфликт либо нездоровые какие-то отношения, то лучше не нарушать психологическое и эмоциональное здоровье друг друга. Делить какие-то бытовые вопросы, холодильник либо можно в комнату поместить себе еще один холодильник. То есть эти вопросы организуются и договариваются. Если невозможно договориться, то тогда человек должен свое место, где он проживает, обустроить, приспособить как-то для себя так, чтобы ему там было комфортно. Тогда с энергетической стороны будет более-менее хорошо.

Под одной крышей. Могут ли супруги жить вместе после развода – подробнее здесь.

# Психология # общество # Елена Козлова

Другие новости рубрики

Все новости
Поддерживает здоровье. Почему старшему поколению полезно жить с внуками?
26 июня 2024 18:42

Поддерживает здоровье. Почему старшему поколению полезно жить с внуками?

«Ничего не бывает случайно». История создания тандема музыкальных деятелей Беларуси
26 июня 2024 18:37

«Ничего не бывает случайно». История создания тандема музыкальных деятелей Беларуси

Александр Турчин принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне
26 июня 2024 18:16

Александр Турчин принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне