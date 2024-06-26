Поддерживает здоровье. Почему старшему поколению полезно жить с внуками?
Мой дом – моя крепость. Но жизненные ситуации бывают разные, и порой эту крепость делят сразу несколько семей. О том, что делать, если приходится уживаться под одной крышей с тем, с кем не хочется этого делать, можно ли не разругаться с родственниками и при этом отвоевать личное пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алина Журкевич, психолог:
На самом деле, очень полезно, когда разные поколения живут и уживаются, самое главное, на одной территории каким-то образом. Когда взрослые – бабушки, дедушки, прадедушки – общаются со своими внуками, правнуками. Это тоже очень полезно для этих поколений. Они находятся в этой системе, то есть знают по именам, как родство свое какое-то – тоже важно.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Еще молодая энергетика. Елена, расскажите, с точки зрения энергетики полезно ли поколению постарше жить рядом с молодежью?
Елена Козлова, энерголог:
Поколению постарше полезно. Потому что, например, наблюдая за своими внуками, предвкушая, что сейчас он пойдет, заговорит, начнет писать, читать – человек живет предвкушением какого-то будущего. Это продлевает ему жизнь, заставляет его хотеть на всех уровнях жить дольше, больше. Стимул появляется жить – это провоцирует подъем жизненной энергии, которая поддерживает в человеке здоровье, в том числе адекватное восприятие жизни. То есть человек начинает более лояльно смотреть на более какие-то современные вещи, потому что постоянно в этом живет и варится.
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