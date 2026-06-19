Каждую информацию подвергать сомнению – что такое цифровая гигиена, объяснил депутат Мингорсовета

Сергей Горохов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Некоторые не совсем понимают, что такое цифровая гигиена. Это не обязательно в своем гаджете нажать не ту кнопку ошибочно или не ту, которую нужно, которая приведет к списанию денежных средств с банковской карты. Цифровая гигиена должна быть у каждого в голове в первую очередь. Все, что связано с общением не непосредственным, а по телефону голосом, SMS либо интернет-связи нужно подвергать сомнению сразу. Каждую поступившую информацию. Будь то якобы специалист А1, который будет рассказывать о том, что срок вашего бессрочного договора с А1 почему-то истекает, его нужно перезаключить. Хотя вы прекрасно понимаете, что заключали бессрочный договор. Тут оказывается, что срок истекает. Но вы видите у себя на гаджете логотип А1, фотографию.

Ольга Шерснева, ведущая:

Это тоже мошенники?

Сергей Горохов:

Совершенно верно. Вы видите фотографию какого-то специалиста в галстуке и пиджаке с абсолютно светлым, доброжелательным лицом. Таким же голосом этот специалист рассказывает о том, что это обычная ситуация и вам нужно всего лишь перезаключить. Технический вопрос – никаких проблем у вас не возникнет, просто давайте сделаем это удаленно. Мы всегда советуем не только подвергать сомнению. Понятно, что если человек чувствует себя, что быстро может растеряться, не сообразить, что ответить, мы всегда говорим: подозрительный звонок – положите трубку.