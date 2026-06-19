Молодежный форум в Бресте объединил более 200 студентов Беларуси и России

«Цитадель памяти» – республиканский молодежный форум в Бресте объединил более 200 инициативных студентов Беларуси и России. Представители 40 российских вузов и практически всех белорусских собрались в знаковом месте – мемориальном комплексе «Брестская крепость – герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые историки, исследователи и активисты представят новые цифровые проекты, виртуальные музеи и патриотические маршруты. Главная цель – защитить правду о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и передать ее новому поколению.

Поисковики из Волгограда представили свой проект в Бресте. Молодежному отряду из города-героя больше 30 лет. За это время волонтеры подняли останки более 5 тысяч бойцов Красной армии. Имена свыше 150 из них удалось установить.

Леонид Семенов, студент Волгоградского государственного аграрного университета (Россия): В такую памятную дату, как 22 июня, побывать на тех рубежах, где непосредственного защитники дали первоначальный отпор врагу, очень почетно. Я горжусь, что стал участником форума, и по возвращении мы будем продолжать работу по сохранению исторической памяти, транслировать информацию о важности сохранения исторической памяти на всей территории Волгоградской области, чтобы делегация из нашего региона только увеличилась.

Молодежный форум проходит в канун 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Брестская крепость поистине стала символом бессмертного подвига, величайшей стойкости и вечной памяти. Легендарная цитадель над Бугом первой приняла на себя удар врага. Ее камни оплавлены огнем, но дух защитников остался непокоренным.

Андрей Парфиевич, ректор Брестского государственного технического университета:

Мы хотели сделать так, чтобы новое подрастающее поколение не забывало ужасы войны и проносило знания из своих семей. Но потом наши друзья-товарищи из Российской Федерации и дружественные вузы тоже подсмотрели эту идею и присоединились. И мы теперь видим, насколько ценна была та Победа для каждого народа.

Участники масштабного патриотического форума завершат сегодняшний день в самом сердце Брестской крепости. Там пройдет вечер военно-патриотической поэзии и бардовской песни. Еще в программе экскурсия-квест по легендарной цитадели.