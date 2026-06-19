Редкие персонажи и игровая валюта – как обезопасить детей от кибермошенников?

Сергей Горохов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Что касается детей, вы правильно говорите, мошенники прекрасно знают психологию. Наверное, мы с вами, взрослые, прекрасно знаем психологию детей, которая базируется в первую очередь на беспечности. На беспечности и на том, что они не до конца анализируют то, что делают. Это, конечно, некоторых взрослых касается. Раз про детей говорим, то для них это все-таки более свойственно – не анализировать и не предугадывать последствия своих действий. Мошенники это прекрасно понимают, размещая везде, в каждом углу рекламу о том, что можно получить бесплатно, абсолютно даром. Ребенок не анализирует, что бесплатный сыр только в мышеловке. Естественно, он хочет это получить бесплатно. У него нет заработка, у него ничего нет. Тут ему предлагается что-то получить бесплатно для своей любимой игры или саму любимую игру – продолжение, которой, скорее всего, не существует даже. Но вот оно, продолжение бесплатное, только зайди, спроси как. Естественно, ребенок спрашивает, не задумывается. Ему объясняют, что нужно сделать: просто удали свой логин и пароль из iCloud и введи эти предоставленные. Туда зайдешь и получишь все это бесплатно. Он заходит, его телефон становится абсолютно неуправляемым этим нашим ребенком, потому что переходит под управление мошенника. Он его блокирует и требует деньги за разблокировку. Самые простые способы.

Мы для этого ведь доводим информацию всем возрастам, слоям населения для того, чтобы родитель, который, например, не знал этого вчера, узнал это сегодня. Он расскажет это своему ребенку. Общаясь с людьми всегда вживую, через экраны, через видеоролики, как угодно, через брошюры, везде мы указываем: сами запомните и объясните своим детям в обязательном порядке, что не нужно делать. Не вводить, не менять учетные записи, не общаться с незнакомыми. Вы не знаете, кто находится по ту сторону аватарки.