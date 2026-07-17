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Новости по тегу #Вадим Разделовский

Не только люди! Почему на фокусы и обман зрения реагируют даже птицы? Эксперимент
17 июля 2026 18:02

Не только люди! Почему на фокусы и обман зрения реагируют даже птицы? Эксперимент

Как образ жизни влияет на уровень тестостерона у мужчин – рассказал психотерапевт
19 июня 2026 15:58

Как образ жизни влияет на уровень тестостерона у мужчин – рассказал психотерапевт

В экстренных ситуациях организм блокирует боль. Как такое возможно?
17 января 2025 15:43

В экстренных ситуациях организм блокирует боль. Как такое возможно?

Какую боль испытывают женщины во время родов? Специалисты сравнили это с переломом 20 костей
17 января 2025 15:33

Какую боль испытывают женщины во время родов? Специалисты сравнили это с переломом 20 костей

Чувствуете постоянную усталость? Это может быть признаком выгорания. Психотерапевт рассказал, как помочь в проблеме
26 ноября 2024 07:21

Чувствуете постоянную усталость? Это может быть признаком выгорания. Психотерапевт рассказал, как помочь в проблеме

Как справиться с синдромом хронической усталости? Советы психотерапевта
21 июня 2024 15:46

Как справиться с синдромом хронической усталости? Советы психотерапевта

Что такое синдром самозванца и как от него избавиться? Пообщались с психотерапевтами
10 ноября 2023 08:43

Что такое синдром самозванца и как от него избавиться? Пообщались с психотерапевтами

«Говорят, что устройства не так опасны для здоровья». Разобрались с врачом, что входит в состав вейпов
01 февраля 2023 11:44

«Говорят, что устройства не так опасны для здоровья». Разобрались с врачом, что входит в состав вейпов

«Всё падает из рук, сослуживцы раздражают». Что такое постотпускной синдром и как его избежать?
23 августа 2022 14:47

«Всё падает из рук, сослуживцы раздражают». Что такое постотпускной синдром и как его избежать?