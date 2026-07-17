Новости по тегу #Вадим Разделовский

«Одни из самых интеллектуальных птиц – это сойки. С ними проводились опыты. Брали какой-то контейнер, помещали туда корм, сойка это видела, легко снимала крышечку с контейнера и лакомилась той едой, которая там была. А потом этот тест немножко усложнили».
Уровень тестостерона у мужчин в развитых странах постепенно снижается. Это отражается на поведении человека.
Во время стресса выделяется норадреналин. Он может блокировать болевые сигналы на входе в спинной мозг.
Но даже родовую боль женщины переносят по-разному. Некоторые описывают ее как дискомфорт, в то время как другие без обезболивающих не могут и слова произнести.
Особенно подвержены риску те, кто уже более 10 лет занимается своей работой.
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