Сразу 4 молодых специалиста станут учителями минской гимназии. Узнали их впечатления от первого места работы

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

В этом году в 56-й гимназии Минска пополнение. В ряды наставников прибыли четыре молодых специалиста. Самое время с ними познакомиться.

Университетская жизнь позади. Теперь юных девушек ждет взрослая и насыщенная жизнь. Современный учитель – ответственный и взрослый человек. Он не только хранитель знаний, но и пример для подражания.

Александра Майко, учитель английского языка ГУО «Гимназия № 56 г. Минска»:

Я выбрала 56-ю гимназию как первое место своей работы, так как я знаю, что в данной школе очень хороший уровень преподавания языков и много педагогов, у которых есть чему поучиться. Конечно, это не самый простой путь, но эта профессия очень интересная, хоть и сложная. Я надеюсь, что получится справиться со всеми трудностями, действительно быть полезной для детей, научить их чему-то новому. Поступая в вуз, эти девушки четко знали, с чем связать свое будущее. И они своим выбором очень довольны.

Маргарита Трубчик, учитель 3-го класса ГУО «Гимназия № 56 г. Минска»:

Когда я была на четвертом курсе, мне посчастливилось работать в группе продленного дня воспитателем. Здесь меня встретил доброжелательный коллектив, который мне помогает с трудностями как молодому специалисту. Я ожидаю, что мой первый класс будет очень хороший, будут самые умные детки, отзывчивые. И родители, думаю, такие же.

Путь длиною в жизнь. Александра с детства знала, кем хочет стать. И вот мечта маленькой девочки стала явью. Александра Майко:

Выбрала профессию учителя английского языка, так как с детства очень любила изучение иностранных языков. И уже в процессе обучения в университете поняла, что очень люблю работать с детьми. Для меня очень ценно, что я могу передать свои знания, опыт детям, привить им любовь к изучению языка, чтобы они приходили в школу действительно с радостью.