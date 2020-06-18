Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Новости Беларуси. Президент Беларуси поддержал изменения в Кодексе об административных правонарушениях и процессуально-исполнительном. Об этом стало известно 18 июня после совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представление проектов стало итогом полугодовой работы специальной группы депутатов, ученых, юристов, которые по поручению главы государства работали над изменениями. Президент ставил задачу внести корректировки таким образом, чтобы как минимум на 5 лет отпала необходимость менять документ.

Кого же коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу, знает Алена Сырова. Эти кадры сняты два дня назад. Центр Минска. Игнорируя запрещающий сигнал светофора, водитель автомобиля выехал на перекресток и…

Мотоциклист и его пассажир сильно травмированы. По словам очевидцев, виновник ДТП вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшим, взялся за бутылку. Как потом оказалось, он уже был лишен прав на три года за «пьянку», но, когда срок наказания истек, снова сел за руль нетрезвым и без прав. Это наглядный пример того, к каким последствиям может привести пьянство за рулем. И потому в обновленном Административном кодексе даже речи не идет о том, чтобы смягчить наказание для водителей подшофе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций.

Чего не скажешь о других пунктах административного законодательства, которые предусматривают иногда чересчур жесткое, несоразмерное проступку наказание. Об этом не раз говорил глава государства. Карательный подход, который лежал в основе предыдущей редакции Кодекса, привел к тому, что практически каждый третий белорус – нарушитель. За пять лет к ответственности привлекли 3,5 миллиона человек. Но стоило пересмотреть, например, скоростной режим, оптимизировать расположение камер фото- и видеофиксации на дорогах, и количество нарушений сократилось вдвое. Этот опыт показал, что настало время изменить законодательство. Полгода, созданная по требованию Президента, комиссия работала над этим вопросом. Ольга Чуприс: порядка двух тысяч предложений от простых людей поступило, и очень многие были полезные Среди предложений разделение правонарушений на три группы. Проступки (например, переход дороги в неположенном месте) – за это нарушителю будет грозить предупреждение. Значительные (за оскорбление) – вплоть до штрафа. А жесткие меры наказания будут применять за грубые нарушения закона, будь то хулиганство или вождение в нетрезвом виде. Но и здесь не будут косить под одну гребенку.

Цифрой отсчета станет 0,8 промилле. Если у водителя в крови будет меньше, отделается штрафом в 100 базовых и лишением прав на 3 года, если больше – оштрафуют на 200 базовых, а о водительском удостоверении придется забыть на пять лет.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

В отношении снижения карательного уклона посмотрели очень внимательно и определили, что есть проблемы на практике. Например, устанавливается административная ответственность за ряд правонарушений, очень узкая «вилка», в рамках которой можно налагать штрафы административные. Условно говоря, от 30 до 50 базовых величин. На практике, когда приходит проверяющий, он говорит: «Я понимаю, исходя из ситуации, которая сложилась, можно наложить и меньший размер штрафа, но я не могу, потому что 30 – это минимум. Хотя реально понимаю, что может быть и 20». Поэтому мы пересмотрели с заинтересованными все такие составы практически в ручном режиме и посмотрели, где можно снизить нижний предел штрафов, а где можно его и вовсе убрать для того, чтобы эта «вилка» была расширена.

Полгода для такого объема работ – рекордные сроки, это отметил и глава государства. Но усилия того стоили – документ выверен и соответствует главному требованию: учитывает интересы и государства, и людей. Александр Лукашенко: жизнь поменялась, и, конечно, новые законы и действующие законы должны соответствовать ритму Пока же изменения коснутся Процессуально-исполнительного и Кодекса об административных правонарушениях. Последний меняет тактику с карательной на профилактическую. Но это вовсе не означает, что наказаний не будет, особенно за повторные проступки. Кроме того, появился и новый вид взыскания – общественные работы. К нему прибегнут в случае, если у гражданина недостаточно денег на уплату штрафа.