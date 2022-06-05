«Мой ребёнок никогда не звонит мне на городской телефон». Минчанка рассказала, как её пытались обмануть мошенники

Аферы на доверии. В Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону, рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги. Жительнице столицы Ирине позвонила дочь и с ходу шокировала женщину новостью о том, что стала виновницей ужасной аварии. Сама она с травмами в больнице, а за нарушение ПДД ей теперь грозит уголовная ответственность. Спастись от нее можно за вполне конкретную сумму – 50 тысяч белорусских рублей.

Поступил звонок на городской телефон. Якобы мой ребенок, моя дочь, в истерике, в слезах. Мама, мама, нужно меня спасать. Я попала в страшную ситуацию. Перебегала в неположенном месте дорогу, и чтобы меня машина не сбила, девушка за рулем свернула, въехала в столб. Она в тяжелом состоянии в реанимации. Как-то закрались сомнения, что далеко голос не моего ребенка. И я спросила: Юля, это ты? – Да, да, мама, это я, мне нужна помощь. И трубку взяла якобы следователь.