«Мой ребёнок никогда не звонит мне на городской телефон». Минчанка рассказала, как её пытались обмануть мошенники
Аферы на доверии. В Беларуси активизировались мошенники, которые «разводят» доверчивых граждан по телефону, рассказали в проекте «Решение есть!» на СТВ. Речь в основном идет о людях пожилого возраста, которым звонят и сообщают, что их близкий родственник попал в ДТП и ему срочно требуются деньги.
Жительнице столицы Ирине позвонила дочь и с ходу шокировала женщину новостью о том, что стала виновницей ужасной аварии. Сама она с травмами в больнице, а за нарушение ПДД ей теперь грозит уголовная ответственность. Спастись от нее можно за вполне конкретную сумму – 50 тысяч белорусских рублей.
Поступил звонок на городской телефон. Якобы мой ребенок, моя дочь, в истерике, в слезах. Мама, мама, нужно меня спасать. Я попала в страшную ситуацию. Перебегала в неположенном месте дорогу, и чтобы меня машина не сбила, девушка за рулем свернула, въехала в столб. Она в тяжелом состоянии в реанимации. Как-то закрались сомнения, что далеко голос не моего ребенка. И я спросила: Юля, это ты? – Да, да, мама, это я, мне нужна помощь. И трубку взяла якобы следователь.
Та подтвердила слова дочери. Ко всему прочему лжеследователь стала засыпать женщину угрозами. Неоднократно твердила, что девушке грозит тюрьма и единственная возможность не попасть за решетку – немедленно заплатить. Но то ли мошенница была слишком настойчивой, то ли Ирина слишком стрессоустойчивой – так или иначе, женщина проявила мудрость, прервала разговор и позвонила своему ребенку. Как и следовало ожидать, в аварию ее дочь, к счастью, не попадала. Мошенники остались ни с чем.
Вспомнив недавний сюжет на СТВ, как раз попавший мне на глаза, я поняла, что что-то не так, сказала, что я сейчас перезвоню. Связь оборвалась, я позвонила дочке. Дочка сказала, что все прекрасно, она находится на работе. Сомнения, в принципе, возникли изначально, когда я сообразила, что зазвонил телефон городской. Мой ребенок никогда не звонит мне на городской телефон.