В Беларуси стартовала большая оздоровительная кампания
Первый день лета для многих детей начался с долгожданного шума лагерных смен. В стране официально стартовала большая оздоровительная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируется, что в лагерях отдохнут и наберутся сил более 400 тысяч детей. Государство выделило на эти цели 84 миллиона рублей – на 11 миллионов больше, чем в 2025 году. Главный тренд этого сезона – развитие тематических смен, где традиционный отдых сочетается с обучением, спортом и патриотическим воспитанием.
Оздоровительный лагерь «Чайка» первым в области открыл свои двери для отдыхающих. Готовились основательно: отремонтировали корпуса и пищеблок, привели в порядок зеленую территорию. За это лето здесь примут более тысячи ребят, 160 из них сегодня заселяются в комнаты.
Около 90 % детей возвращаются сюда снова и снова. Например, Дарья Манькова и Дарья Талецкая познакомились именно в «Чайке» и в пятый раз приехали в лагерь, чтобы провести каникулы активно и с пользой.
Впереди 17 дней абсолютного драйва. И каждый расписан по часам. Ребят ждут занятия в спорткомплексе с бассейнами и работа в творческих мастерских. За смену каждый сможет освоить разные техники рукоделия. Всего в лагере открыто пять профильных направлений, так что скучать точно не придется.
Виталий Драница, начальник воспитательно-оздоровительного лагеря «Чайка»:
У нас каждый день по шесть мероприятий. Это и игровые, и викторины, и квесты. Дети заняты на 100 %. Ну и, конечно, наши традиционные родительские дни, когда мы приглашаем всех родителей. Это день открытых дверей, когда родители могут посмотреть, чем занимаются дети. Готовим большие отчетные концерты.
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