В Беларуси стартовала большая оздоровительная кампания

Первый день лета для многих детей начался с долгожданного шума лагерных смен. В стране официально стартовала большая оздоровительная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что в лагерях отдохнут и наберутся сил более 400 тысяч детей. Государство выделило на эти цели 84 миллиона рублей – на 11 миллионов больше, чем в 2025 году. Главный тренд этого сезона – развитие тематических смен, где традиционный отдых сочетается с обучением, спортом и патриотическим воспитанием.

Оздоровительный лагерь «Чайка» первым в области открыл свои двери для отдыхающих. Готовились основательно: отремонтировали корпуса и пищеблок, привели в порядок зеленую территорию. За это лето здесь примут более тысячи ребят, 160 из них сегодня заселяются в комнаты.

Около 90 % детей возвращаются сюда снова и снова. Например, Дарья Манькова и Дарья Талецкая познакомились именно в «Чайке» и в пятый раз приехали в лагерь, чтобы провести каникулы активно и с пользой.