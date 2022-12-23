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Анфимов: акция «Наши дети» приобрела общенациональный размах. И в ней участвуют не только белорусы

23 декабря 2022 13:58
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Новости Беларуси. Канун новогодних праздников – время волшебства и ожидания чудес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно в Беларуси это время исполнения желаний самых юных жителей.  

Анфимов: акция «Наши дети» приобрела общенациональный размах. И в ней участвуют не только белорусы-1

Акция «Наши дети» продолжает путешествовать по стране. Эстафету добра и теплоты приняли в Белорусском детском хосписе. Представители Исполкома СНГ во главе с Леонидом Анфимовым посетили маленьких пациентов хосписа. Гости преподнесли ребятам подарки и поделились с малышами частичкой своего тепла.  

Анфимов: акция «Наши дети» приобрела общенациональный размах. И в ней участвуют не только белорусы-4

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:  
Приобрела общенациональный размах эта акция. И в ней сегодня участвуют практически все граждане Республики Беларусь. Я бы сказал даже не только граждане Республики Беларусь. Работники дипломатических представительств у нас в стране, работники международных организаций. Конечно, Исполком как многонациональная организация, где работают представители других государств СНГ, тоже не могла остаться в стороне от этого доброго начинания.  

Анфимов: акция «Наши дети» приобрела общенациональный размах. И в ней участвуют не только белорусы-7

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# Новый год # общество # Леонид Анфимов # Фотофакт

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