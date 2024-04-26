От аренды офиса до юридических консультаций – как бизнес-инкубаторы помогают начинающим компаниям?

Адриан Храпицкий:

По производству мы в целом экспериментируем с различными материалами, находим уникальные решения. У нас есть очень интересные разработки в создании арт-объектов, фотозон для города, для торговых центров. Наша команда всегда находит какие-то интересные решения.

Реализовать свою идею удалось в бизнес-инкубаторе. Здесь помогли с юридическими и бухгалтерскими консультациями, а также предоставили аренду офиса на льготных условиях. Дают ли новые нормы возможность бизнесу проще работать? Узнали у депутата Мингорсовета – читайте здесь.

Вячеслав Бакиновский:

Пять лет назад мы искали помещение для нашей мастерской, и здесь попался очень удачный вариант. На первом этаже, с отдельным входом, можно круглосуточный доступ к этому помещению получить. Мы обустраивали нашу мастерскую, также там работали за компьютерами, то есть у нас и мастерская, и офис были в одном месте. Потом, со временем мы начали развиваться, то есть инкубатор проводил какие-то семинары, тренинги, привлекал администрацию Партизанского района.

Почти 20 лет в бизнес-инкубаторе молодежно-социальная служба предоставляет различные услуги для стартапов и создает благоприятную среду для молодых компаний, помогая им преодолевать трудности на старте. Кстати, резидентом может стать любое предприятие, возраст которого не превышает трех лет. Рассчитывать на помощь службы они могут на протяжении пяти лет.