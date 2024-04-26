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От аренды офиса до юридических консультаций – как бизнес-инкубаторы помогают начинающим компаниям?

26 апреля 2024 14:07
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Адриан Храпицкий:
По производству мы в целом экспериментируем с различными материалами, находим уникальные решения. У нас есть очень интересные разработки в создании арт-объектов, фотозон для города, для торговых центров. Наша команда всегда находит какие-то интересные решения.

От аренды офиса до юридических консультаций – как бизнес-инкубаторы помогают начинающим компаниям?-1

Реализовать свою идею удалось в бизнес-инкубаторе. Здесь помогли с юридическими и бухгалтерскими консультациями, а также предоставили аренду офиса на льготных условиях.

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От аренды офиса до юридических консультаций – как бизнес-инкубаторы помогают начинающим компаниям?-4

Вячеслав Бакиновский:
Пять лет назад мы искали помещение для нашей мастерской, и здесь попался очень удачный вариант. На первом этаже, с отдельным входом, можно круглосуточный доступ к этому помещению получить. Мы обустраивали нашу мастерскую, также там работали за компьютерами, то есть у нас и мастерская, и офис были в одном месте. Потом, со временем мы начали развиваться, то есть инкубатор проводил какие-то семинары, тренинги, привлекал администрацию Партизанского района.

От аренды офиса до юридических консультаций – как бизнес-инкубаторы помогают начинающим компаниям?-7

Почти 20 лет в бизнес-инкубаторе молодежно-социальная служба предоставляет различные услуги для стартапов и создает благоприятную среду для молодых компаний, помогая им преодолевать трудности на старте. Кстати, резидентом может стать любое предприятие, возраст которого не превышает трех лет. Рассчитывать на помощь службы они могут на протяжении пяти лет.

От аренды офиса до юридических консультаций – как бизнес-инкубаторы помогают начинающим компаниям?-10

Елена Плис, генеральный директор КУП «Молодежная социальная служба»:
Мы предоставляем резидентам бесплатное консультирование по бухгалтерским и юридическим вопросам. Также в нашем инкубаторе создана школа предпринимателей, которая в формате онлайн и оффлайн работает, предоставляя резидентам основные моменты по ведению бизнеса. В бизнес-инкубаторе небольшая арендная ставка, чем он и интересен начинающему бизнесу. Небольшие площади предоставляются в аренду: от 7,5 квадратов. В бизнес-центре вы вряд ли сможете найти такую маленькую площадь, которая позволяет разместить в кабинете двух работников. Максимальные площади бизнес-инкубаторов – это 100 квадратных метров.

Подробности в видеоматериале.

# Бизнес в Беларуси # общество # Елена Плис

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