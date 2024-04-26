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В Минске чествуют ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы

26 апреля 2024 13:46
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Чествование ветеранов Великой Отечественной войны проходит по всей Беларуси в преддверии Дня Победы. Так, 26 апреля в территориальном центре социального обслуживания населения Фрунзенского района Минска праздник организовали для почетных жителей столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске чествуют ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы-1

Каждый из них в те сложные годы вносил свой вклад в приближение победного мая. В одном зале – партизаны, подпольщики и участники боевых действий. У каждого за плечами не только подвиги во время Великой Отечественной войны, но и большой трудовой путь. Пример для будущих поколений. Поздравить ветеранов, сказать им слова благодарности и вручить материальную помощь ко Дню Победы приехали депутаты, представители Министерства труда и социальной защиты, а также молодежь.

В Минске чествуют ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы-4

Ефросиния Базылева, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда услышали передачу из Москвы: «Родина-мать в опасности» – вся страна поднялась на защиту нашей Родины большой. На защиту нашей Родины поднялась и наша большая семья, состоящая из семи детей, папы и мамы – все девять человек как один поднялись, несмотря на то, что я была самая младшая (3 класса закончила).

В Минске чествуют ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы-7

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В эти юбилейные даты с особым акцентом, вниманием дойти до каждого и каждому сказать: спасибо, что вы у нас есть. Очень важно для нашего молодого поколения, которое должно услышать, что было в 1941-1945 годы.

В 2024-м – юбилейном для ветеранов Великой Отечественной войны году – размер материальной помощи увеличен в два раза: с двух до четырех тысяч рублей. Выплаты уже получили около 70 % получателей.

# Великая Отечественная война # общество # Ирина Костевич

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