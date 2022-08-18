Посевная – на смену уборочной. Из-за чего в Беларуси пересмотрели агрономические сроки?

Новости Беларуси. Посевная – на смену уборочной. Хозяйства Беларуси приступили к озимому севу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне потепления климата агрономические сроки для всех областей страны пересмотрели. Под озимый сев в стране будет задействовано порядка полутора миллионов гектаров. В Брестской области озимый рапс посеяли уже на 40 % площадей. Подробнее в материале Кристины Протосовицкой.

Хозяйство «Остромечево» завершает сеять озимый рапс. На площадь в почти 1 000 гектаров отведена всего неделя. Сев – в строго отведенное время. Ведь сроки – один из главных аргументов будущего урожая. За счет соблюдения технологий в 2022 году получили озимого рапса больше, чем в 2021-м – 36 центнеров с гектара. Механизатор Иван Мисиюк говорит: выходных не припомнит. На уборочной взял тысячу, но на посевной темп не сбавляет.

Иван Мисиюк, механизатор сельхозпредприятия «Остромечево»:

Стараемся, стараемся быстрее. Уже не за горами и основная посевная. Техника хорошая, поэтому готовить не надо. За зиму перебираем, и все работает.

В стране под озимый рапс отводят порядка полумиллиона тысяч гектаров. Агрономические сроки для каждого региона свои. Так, в Могилевской и Витебской областях – до 25 августа, Гродненской и Минской – до 27-го, Брестской и Гомельской – до 29-го. Брестские аграрии уже засеяли 40 % площадей.

Роман Кравчук, главный агроном сельхозпредприятия «Остромечево»:

Уборка урожая – это Новый год. Отпраздновали и приступаем к закладке на будущий период. В этом году планируем посеять 1 100 гектаров озимого рапса. На данный момент посеяно 800. Практически план по севу выполнили. Ускоряемся по обработке почвы, потому что немалые объемы озимого сева. Работы много, расслабляться не стоит, поэтому слабины механизаторам и специалистам никто не дает, ее нет. Все настроены на получение хороших урожаев. Стараемся все сделать, что от нас зависит.

В 2022 году оптимальные сроки сева озимых зерновых из-за потепления климата пересмотрели для всех регионов. Но чтобы приступить, прежде необходимо освободить поля от соломы точно в срок. Ведь под осеннюю посевную в Беларуси задействовано порядка полутора миллионов гектаров.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Впрочем, хороший хозяин и так поспешит с уборкой тюков – требование главы государства. Чтобы постепенно, а не галопом подготовить почву под новый урожай. В этом году сроки уборочной и так неприлично затянулись. В Брестской области с полей уже убрали 60 % соломы.

В «Остромечево» солому и вовсе убирали следом за комбайнами. На полях продолжается третий укос трав для заготовки сенажа и сена, дискование почв под массовый сев. Осень – работ восемь, как говорят аграрии.